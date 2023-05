Albano Carrisi, la confessione intima su Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco è noto anche per non avere troppi peli sulla lingua, dote che viene apprezzata dai fan oltre la qualità canore ovviamente. Legato a Loredana Lecciso da circa 20 lunghi anni, Albano ha di recente festaggiato in compagnia della sua dolce metà i suoi 80 splendidi anni d’età. Un evento che non può passare inosservato e che occupa la copertina di “Gente” diretto da Umberto Brindani.

La confessione intima di Albano su Loredana Lecciso. Tutti brindano e festeggiano gli 80 anni del cantante originario di Cellino San Marco. Un traguardo importante per Carrisi che si ritrova a festeggiare con i suoi più cari affetti. Albano Carrisi e Loredana Lecciso, genitori di Bido e Jasmine, hanno sempre dimostrato di essere una coppia salda e unita da un sentimento molto intenso. Prova di questo, non solo i tanti anni di vita trascorsi l’uno al fianco dell’altra.

La confessione intima di Albano Carrisi su Loredana Lecciso: “Il sesso è…”

Albano, a proposito del rapporto con la compagna, ha voluto sottolineare che oltre all’amore a legarli ci sarebbe anche una forte e duratura attrazione sessuale: “Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”, sono state le parole del cantante di Cellino San Marco nel corso di un’intervista per Vanity Fair. E per lasciare parlare il cantante in persona e non procedere per supposizioni, sempre in merito al sentimento per Loredana, Albano Carrisi ha aggiunto qualcosa di molto significativo. Parole di un uomo innamorato della propria famiglia e della vita da cui poter trarre ispirazione.

“In lei ho trovato quell’energia e quella carica che mi fa sentire vivo. E non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c’era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, il casino, come deve essere una casa”, ha confidato Albano nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi. Dal canto suo, Loredana Lecciso ha riferito qualcosa sul compagno per le colonne di Novella 2000.

L’intervista per Novella 2000 è stata ripresa anche su La nostra tv dove si leggono le dichiarazioni di Loredana Lecciso: “In tutti questi anni non abbiamo mai veramente discusso, se non per terze persone o situazioni che non riguardano neanche il nostro rapporto direttamente…“. E senza entrare nel dettaglio del riferimento, la showgirl ha aggiunto: “Non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi“.