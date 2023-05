Albano Carrisi e Romina Power, una delle coppie più amate della musica italiana La coppia si è sposata nei primi anni 80 lasciandosi poi i primi 2000. Una storia d’amore importante dalla quale sono nati anche quattro figli. I due non hanno mai spiegato però per quale motivo si sono lasciati. Sono girate numerose indiscrezioni sulla loro rottura. Si è ipotizzato che la copia non abbia retto allo choc per la perdita della figlia Ylenia.

Era il 6 gennaio 1994 quando Ylenia Carrisi scompariva nelle acque del Missouri e da quel momento non si hanno avute più notizie. Albano e Romina Power si sono separati legalmente il 3 marzo 1999, ma la loro storia d’amore è più attuale. Si è parlato anche di un ritorno di fiamma, smentito però da entrambi. Albano ha sofferto molto per Romina Power e voltare pagina non è stato facile.

Albano Carrisi svela il motivo dell’addio da Romina Power: “Si faceva le canne”

Albano Carrisi si è rifatto una vita insieme a Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Albano junior e Jasmine Carrisi, anche lei cantante come il padre, con il quale ha condiviso il banco dei coach a The voice of Italy qualche anno fa. Ma perché il matrimonio di Albano Carrisi e Romina Power è finito? In una recente intervista, il cantante ha spiegato i motivi.

Sulle pagine di Oggi Albano Carrisi ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita ha confessato le vere ragioni che hanno spinto lui e l’ex moglie a dirsi addio per sempre. “Lo dico oggi per la prima volta – confessa al settimanale – il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

“In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. Una volta, per capire, me ne sono fumata una – ha raccontato Albano Carrisi – Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale. Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla.