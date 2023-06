Romina Power, il messaggio sotto gli occhi di tutti. Correva il mese di gennaio del 1994 quando di Ylenia si sono perse del tutto le tracce. Una scomparsa che ha decisamente segnato Romina Power e Albano Carrisi, che da quel giorno non sono riusciti a darsi più pace. E nelle ultime ore, la cantante ha pubblicato una foto della figlia a corredo di una straziante didascalia che lascia riflettere sul senso della perdita, della mancanza, di un amore puro che nulla può lasciare cadere nell’oblio, quello di un genitore nei riguardi dei propri figli.

Il messaggio di Romina Power per la figlia Ylenia. All’epoca della scomparsa, Ylenia aveva appena 23 anni. la giovane stava trascorrendo un periodo lontano dall’Italia, com’è noto a New Orleans, negli Stati Uniti. Da allora, ovvero dal mese di gennaio del 1994, Albano Carrisi e Romina Power, genitori della ragazza, hanno provato a non spegnere le speranze di poter riabbracciare la figlia. Gli anni sono trascorsi e di Ylenia purtroppo si sono perse le tracce misteriosamente. Ma in quel senso angosciante dell’attesa, il sorriso e lo sguardo dolce di Ylenia sono sempre rimasti ben impressi nel cuore di mamma e di papà.

Il messaggio di Romina Power per la figlia Ylenia: “Dove sei amore mio?”

Nelle ultime ore, Romina Power è tornata a parlare pubblicamente di quel dolore, pubblicando un post a corredo di uno scatto della figlia Ylenia. Tanti i fan che hanno manifestato vicinanza e affetto nei riguardi della cantante. Si legge in didascalia del post: “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?“. Poi di nuovo quel dolce sguardo di Ylenia.

La speranza di poter ritrovare la figlia non si è mai persa, nonostante anni di invane ricerche. Era il 1999 quando Albano e Romina Power si sono separati legalmente. Sui motivi della rottura, tutto ha sempre taciuto e la coppia non ha mai voluto rivelare le cause del loro allontanamento. Da quel momento, tante le ipotesi sulla possibilità che proprio la scomparsa della figlia Ylenia possa aver inciso sul rapporto di coppia. Ipotesi, appunto, che di recente sono andate incontro alla smentita del cantante di Cellino San Marco.

Sulle pagine di Oggi Albano Carrisi ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e ha confessato le vere ragioni che hanno spinto lui e l’ex moglie a dirsi addio per sempre. “Lo dico oggi per la prima volta – confessa al settimanale – il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.