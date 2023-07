Federica Sciarelli trova un bambino scomparso. Quando si dice che è il lavoro che cerca noi e non viceversa. Eccola, Federica Sciarelli che ci ricorda cosa significa avere una deformazione professionale di tutto rispetto. La famosa giornalista Rai, infatti, mentre era al mare con le amiche, ha assistito a una scena terrificante. Tuttavia, per chi fa un lavoro come il suo, niente di nuovo. La donna si trovava a Passoscuro al mare. Ed è qui che si stava consumando un vero e proprio dramma.

Un bimbo di 15 anni infatti, era scomparso da tante ore. La stessa Federica Sciarelli racconta: “È stato emozionante, noi conosciamo e capiamo il panico che prende i genitori”. Ma cosa è successo in pratica? Tutto accada quando un collega di Chi l’ha Visto la chiama e le dice che a pochi km da lei un bimbo è scomparso. La Sciarelli allora racconta: “È stato il destino, è stata una cosa incredibile”.

E ancora: “Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa, io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: Facciamo una passeggiata. Che emozione, quando l’ho visto non ho avuto dubbi. Era molto spaventato, ci abbiamo messo un po’ a conquistare la sua fiducia”.

Sembra che il giovane abbia camminato per diverse ore, per oltre cinque chilometri di spiaggia. I genitori avevano dato l’allarme alle 13. Così, in poco più di mezz’ora, tutta la macchina si era attivata per la ricerca del giovane. Guardia costiera, vigili del fuoco e volontari erano tutti alla ricerca. Poco dopo anche un elicottero ha preso il volo per cercare il ragazzino.

Federica Sciarelli che risolve un caso di scomparsa mentre è in vacanza al mare come la Fletcher nella Signora in Giallo che dovunque andasse risolveva misteri. pic.twitter.com/1uGtb3i7lw — Fabio Brinchi (@fab_brink) July 2, 2023

Poco dopo il lieto fine: il 15enne è stato trovato dalla giornalista. Un utente su Twitter scrive: “Giornata piena di emozioni! Ho assistito al ritrovamento di un ragazzo di 15 anni. Per sua fortuna a Maccarese, al mare, c’era Federica Sciarelli che lo ha fermato, riportandolo dai suoi cari, mentre tutti lo cercavano, da ore, anche con gli elicotteri”. Il giovane dirà poco dopo: “Stavo cercando una conchiglia”.

