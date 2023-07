Donna dichiarata morta si risveglia al suo funerale. Ogni tanto ci capita di raccontare queste vicende assurde e notiamo sempre la stessa cosa: che molte di esse provengono dal sud-est asiatico. C’è sicuramente una correlazione, ma sarebbe complessa da analizzare qui. Sta di fatto che ogni qualche mese, sui giornali di mezzo mondo troviamo sempre la medesima notizia: donna dichiarata morta si risveglia al suo funerale. La 49enne era stata dichiarata morta a causa di un cancro terribile al fegato ed era stata portata in camera mortuaria.

Più tardi il suo corpo era stato portato in una stanza prima che venisse celebrato il funerale e qui il colpo di scena. Come spesso accade in questi casi, qualcuno ha notato qualcosa di strano sul corpo della giovane donna. Sembra infatti che già sul convoglio che l’avrebbe portata in chiesa per la messa, la donna avesse già riaperto gli occhi.





Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo la funzione, in cui tutti hanno comunque creduto fosse morta. La donna infatti è stata trasportata nella zona di cremazione salme ed è qui che ha proprio che ha fatto capire a tutti di essere viva. Siamo in Thailandia ed è qui che la vicenda di Chataporn Sriphonla parte.

La 49enne stava molto male per il tumore e la famiglia aveva dato disposizioni per riportarla a casa dall’ospedale. Poco dopo però, gli infermieri dell’ambulanza, notando che la donna non respirava più, l’avevano dichiarata morta, informando al telefono l’anziana madre di Chataporn. Più tardi i familiari della donna hanno subito iniziato ad organizzare la funzione al tempio buddista di Wat Sri Phadung Pattana.

Mujer 'muerta', de 49 años, se despierta camino a su propio FUNERAL en Tailandia . Chataporn Sriphonla, de 49 años, aparentemente murió en tránsito mientras la transportaban de un hospital a su casa en la provincia de Udon Thani el 29 de junio. pic.twitter.com/q8JAzTEnmy — 𝕲𝖎𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈𝖍 (@gilbertronich) July 2, 2023

Ed è proprio durante il tragitto in questo tempio che succede quello che poco fa abbiamo raccontato. A riportare la notizia è l’emittente locale Khao Sod. Da quello che raccontano, la vicenda è accaduta giovedì scorso nella provincia di Udon Thani. Chataporn Sriphonla era in cura in ospedale per un cancro al fegato. Le sue condizioni restano comunque disperate e senza speranza.

