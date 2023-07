Un incidente banale, che potrebbe capitare a tutti i bambini. I genitori della vittima, distrutti dalla scomparsa della loro figlia di tre anni, hanno lanciato un appello affinché nessun altro genitore debba affrontare un lutto così grande. Maria Alice si trovava a casa quando è accaduto il terribile incidente domestico che le ha tolto la vita, lasciando la sua famiglia nel dolore più totale. A riportare la notizia i quotidiani locali.

Maria Alice, tre anni, è morta dopo che un televisore le è caduto addosso nella casa della sua famiglia. La piccola è rimasta schiacciata sotto l’ingombrante televisore e appena i genitori si sono accorti di quanto accaduto l’hanno immediatamente portata all’ospedale. Maria Alice dos Santos Bastos ha subito un grave trauma toracico dovuto al grande peso della televisione.

Leggi anche: “Voglio solo che mi ami”. Uccide la fidanzatina di 15 anni perché voleva lasciarlo. Il fratello minore di lei vede tutto





Maria Alice dos Santos Bastos, cade la tv e muore per un trauma toracico

Sebbene la piccola Maria sia stata portata in ospedale subito dopo il terribile incidente domestico, i medici non sono stati in grado di salvarla e si sono arresi. Hanno potuto solo constatare il decesso di Maria Alice dos Santos Bastos. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la bambina stava giocando nel soggiorno della casa di famiglia in Vicentina, in Brasile, quando il vecchio televisore le è caduto addosso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuto sul luogo dell’incidente, sembra che la piccola Maria Alice dos Santos Bastos potrebbe essersi appoggiata al televisore per sostenersi mentre cercava di afferrare un giocattolo e il peso lo ha fatto cadere. La bambina è stata quindi investita dall’elettrodomestico e nell’impatto ha riportato un gravissimo trauma toracico. Maria è stata portata in ospedale e poco trasferita in uno più grande, dove è morta lunedì 26 giugno.

Il caso è stato notificato ai Servizi di Tutela dell’Infanzia Vicentina, che sono al vaglio della polizia civile. La polizia sta lavorando per determinare se ci sia stata negligenza dei genitori. Il detective capo Bruno Carlos dos Santos ha dichiarato ai media locali: “In linea di principio, sembra essere stato un incidente. La bambina stava giocando a casa quando la tv le è caduta addosso“.