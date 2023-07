Uccide la fidanzatina di 15 anni perché lo rifiuta. È quello che è successo in Colorado (Usa). Qui, Jovanni Sirio-Cardona, ha deciso di spezzare una giovane vita solo per una delusione amorosa. Sembra che alla base di tutto ci sia l’intenzione della giovane, Lily Silva-Lopez, di troncare la relazione con fidanzato. È per questo che il giovane 16enne, ha deciso di uccidere la fidanzata di fronte al fratello più piccolo. È successo tutto nella casa di Lily a Greeley, sobborgo di Denver, in Colorado appunto. Da quello che riportano i pm americani, sembra che “Sirio-Cardona abbia mantenuto la promessa fatta alla ragazza quando lei – 4 settimane prima – aveva tentato di porre fine alla loro relazione che durava da sei mesi”.

Da quello che è stato quindi riferito dalle forze dell’ordine, il 16enne è stato quindi sorpreso dalle telecamere un mese dopo mentre correva lungo la ciclabile che costeggiava casa di Lily a Greeley. Poco dopo Jovanni Sirio-Cardona irromperà nella casa passando dalla finestra della camera da letto.

A quel punto la ragazza, secondo il racconto dei pm, avrebbe avuto soltanto il tempo di urlare al fratello tredicenne. Il piccolo era in un’altra stanza a guardare la tv. Il piccolo racconterà dopo alla polizia di aver sentito dei forti spari nella casa. Sembra che non fosse la prima volta che Jovanni Sirio-Cardona fosse violento con Lily.

Solo qualche tempo prima il giovane le aveva infilato una pistola in bocca dicendole: “Ho bisogno solo di sentirmi dire da te che mi ami”. Poi la tragedia e Lily perde la vita appena cinque giorni prima del suo 16esimo compleanno. “Le piaceva fare shopping, vestirsi, truccarsi e ballare. Amava mangiare. Le enchiladas erano il suo piatto preferito. Era amorevole e premurosa”, hanno raccontato alcuni familiari alla stampa locale.

