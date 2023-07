Su Instagram le disastrose conseguenze dell’intervento cosmetico a base di botox a cui si è sottoposta qualche giorno fa. Un risultato a dir poco disastroso, visto che ora l’influencer si ritrova con un ”volto come un palloncino”. Sui social, la 33enne si è ritrovata con terribili segni sotto i suoi occhi e intorno al suo viso, che ormai appare sfigurato.

L’influencer russa Oksana Ovsepyan ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per migliorare il suo sguardo e la sua pelle ma il risultato è stato a dir poco disastroso. Ha scattato una foto dei suoi occhi e delle sue sopracciglia, è andata su Instagram e si è infuriata con il chirurgo che ha eseguito l’operazione che le ha lasciato il viso “come un palloncino”.

Oksana Ovsepyan, influencer russa rovinata dalla chirurgia estetica

Secondo quanto raccontato dalla influencer, dopo l’intervento i suoi occhi gonfi e le sopracciglia sono diventate asimmetriche. Oksana Ovsepyan ha anche affermato di non poter più muovere la fronte dopo l’operazione che l’ha fatta cadere in depressione. “Mi sono fidata della professionista e lei ha incasinato tutto. La mia faccia è come un palloncino! Dovrei andare a trovare i miei genitori e loro mi vedranno in questo stato. Come posso affrontare loro così?”.

L’influencer, che è lei stessa una cosmetologa, ha rivelato che ora si pente di aver fatto fare l’intervento a quella persona (di cui non ha fatto il nome). “Mi pento di essermi affidata a questa persona. Mi guardo e piango: un sopracciglio più in alto, l’altro più in basso, e i miei occhi sono obliqui. Mi sento malissimo”, ha rivelato Oksana Ovsepyan sui social. Oksana Ovsepyan ha affermato anche che l’operazione potrebbe essere stata intenzionalmente fallimentare del suo aspetto.

“Il professionista che mi ha fatto le sopracciglia e l’eyeliner ha chiamato e ha ammesso che non le piaccio. Non ho dormito tutta la notte e ho pianto. Com’è possibile? Siamo colleghi”. Oksana è una truccatrice per celebrità, nonché un’ex star russa dei reality show e volto della televisione. È diventata famosa quando è apparsa su Dom-2, un programma di realtà che vede i concorrenti costruire una casa e trovare un partner allo stesso tempo.