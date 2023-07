Una incredibile storia ha scioccato davvero tutti. Da una notizia terribile si è passati allo scoprire una verità inaspettata, che ha messo ora nei guai una giovane mamma. Lei si chiama Katie Sorensen e aveva annunciato che i suoi figli erano stati vittime di un tentativo di rapimento. Ovviamente tutti si erano allarmati, anche perché lei aveva una grande quantità di seguaci essendo un’influencer. Perché dalle indagini effettuate dalle forze dell’ordine è emerso ben altro.

E ora per Katie Sorensen sono arrivate le inevitabili conseguenze. Entrando nei dettagli della vicenda, la 30enne aveva affermato che i suoi figli avevano quasi subito un rapimento da parte di una coppia. Il filmato aveva fatto il giro del web, infatti lei aveva anche aggiunto altri particolari. Si trovavano all’interno di un negozio per fare shopping, quando queste persone avevano provato a strapparle via i due bambini.

Katie Sorensen, l’influencer denuncia rapimento figli: la verità

Attraverso il social network Instagram, l’influencer Katie Sorensen aveva quindi svelato la bruttissima notizia relativa al tentato rapimento dei due figli, cosa che però si è rivelata non vera. I fatti risalgono a quasi tre anni fa, esattamente al 7 dicembre del 2020, ma coloro che erano stati accusati dalla donna avevano prontamente rispedito al mittente quelle pesanti parole. E anche le telecamere di sorveglianza del negozio di artigianato avevano smentito la tesi della 30enne. E ora è arrivata la condanna per lei.

Grazie a quelle immagini sul finto rapimento dei piccoli aveva ottenuto 4 milioni di views su Instagram ed era poi stata seguita da decine di migliaia di persone. Ovviamente i filmati sono stati cancellati, dato che ce n’era anche un altro riguardante un suo intervento in un programma. L’accaduto ha avuto luogo negli Stati Uniti e ad occuparsi del caso era stata la polizia di Petaluma, in California. Lei è stata condannata a 3 mesi di carcere, ma 60 giorni potranno essere scontati in lavori socialmente utili.

Oltre all’arresto, per un anno Katie Sorensen non potrà utilizzare i social network. Una vicenda sconcertante, che ha lasciato di stucco tutti coloro che la seguivano. Per avere maggiori visualizzazioni era arrivata quindi a inventare addirittura il rapimento dei figli.