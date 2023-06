Federica Sciarelli a tutto tondo, in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni la conduttrice si è lasciata andare ad una serie di considerazioni e confessioni; arriva intanto una novità che riguarda il programma, appuntamento fisso del mercoledì per milioni di telespettatori. La prima domanda ha riguardato il modo in cui riesca a “disintossicarsi”, dopo aver trattato “tante storie tragiche” e cariche di “dolore”. La giornalista ha svelato: “Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici”.

“Ho sempre scelto la Sicilia ma probabilmente, dopo tanti anni, con il mio gruppo stiamo decidendo di cambiare destinazione”. Tra il dolore di storie terribile vince, in Federica Sciarelli, la consapevolezza di offrire un servizio pubblico che, per molti, rappresenta una sorta di ultima spiaggia. Racconta Federica Sciarelli: “Chi l’ha visto? è un po’ come la “Cassazione” degli scomparsi”.





Chi l’ha visto?, il programma potrebbe passare da Rai 3 a Rai 1

E ancora: “Il pubblico si unisce in una cordata invisibile e quando vede per strada o sui social un individuo con il naso schiacciato come Daniele Potenzoni, per esempio, prega e spera. Persino mio figlio che lavora all’estero e non segue il programma, un giorno mi ha scritto: “Mamma, ma è Potenzoni quello?”. Ecco, io cerco di essere sempre un portatore sano di solidarietà“.

Chi l’ha visto? Potrebbe non restare su Rai 3, prende corpo l’ipotesi di un trasloco su Rai1. Ipotesi alla quale Sciarelli risponde così: “Non saprei perché si tratta di scelte aziendali. Questa è una vecchia idea e mi inorgoglisce. Ricordo che quando Giancarlo Leone, all’epoca vicedirettore della Rai, mi disse che aveva parlato con l’allora direttore di Raitre per portarci sulla prima rete”.

Quindi conclude: “Ma ricevette come risposta: “Ma che sei matto? Mi togli il fiore all’occhiello”. Il nostro è un programma di servizio pubblico che non può essere sospeso, per esempio, durante il Festival di Sanremo o una maratona elettorale”. Staremo a vedere.