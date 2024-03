Clamorosa novità per Giovanni Floris. Il conduttore ha deciso di dare una svolta alla sua vita e sta inseguendo il sogno di sempre. Lui stesso ha pubblicato una foto emblematica, che lo ritrae intento a perseguire un traguardo molto ambizioso. Ben presto non lo vedremo solamente in televisione, ma anche in un altro ambito se le cose dovessero procedere senza problemi.

Una gioia enorme per Giovanni Floris, che è parso veramente soddisfatto per questa svolta alla sua vita professionale. Lui è al timone della trasmissione DiMartedì, in onda su La7, ma i telespettatori potrebbero ora ammirarlo anche altrove. Dovrà ovviamente superare un esame importante, ma è già sulla strada giusta e determinato ad andare fino in fondo.

Leggi anche: “Addio pentole e materassi”. Nuova vita e nuovo lavoro per Giorgio Mastrota: cosa fa oggi





Giovanni Floris, svolta nella vita del conduttore: “Per me è un sogno”

Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Floris ha subito confermato la notizia che riguarda questa svolta nella sua vita lavorativa: “Dico solo che è vero, è il mio sogno ma non aggiungo altro”. Aveva già anticipato questa sua decisione e ora la sta per rendere possibile. C’è una foto ormai diventata virale, che lo ha ritratto mentre ha iniziato questa nuova avventura.

Floris ha scelto di iscriversi al corso che permette di diventare un allenatore di calcio, organizzato dall’associazione italiana allenatori calcio del Lazio. Lui, che ama alla follia la Roma, aveva commentato: “Volevo seguire il corso a Coverciano, ma temo che sia impossibile. Pare che serva il tesseramento. Ora voglio diventare allenatore di una squadra di dilettanti e aprire una trattoria“.

Giovanni Floris, che ha 56 anni, è presentatore di DiMartedì su La7 dal 16 settembre 2014, quindi da quasi 10 anni. In precedenza era stato conduttore di Ballarò e corrispondente dagli Stati Uniti. Lui è unito in matrimonio con Beatrice Mariani e ha due figli che si chiamano Valerio e Fabio.