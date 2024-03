Giorgio Mastrota e la sua nuova vita. L’ex re delle televendite dall’11marzo è tornato in tv con un nuovissimo programma di cucina, “Casa Mastrota” su Food Network. Il 59enne registrerà le puntate direttamente da casa sua e a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato perché ha deciso di cambiare vita. Il volto noto della tv in passato ha avuto una relazione importante con Natalia Estrada dalla quale ha avuto la figlia Natalia.

Quest’ultima oggi è 29enne, è sposata con Daniel (33) e lo ha reso nonno di Mario, 6 anni, e Sasha, 3. Giorgio Mastrota ha avuto poi un altro figlio, Federico (23 anni), dalla modella brasiliana Carolina Barbosa. Oggi è sposato con Floribeth, 51 anni, dalla quale ha avuto altri due figli, Matilde (11) e Leonardo (6). Vive con tutti loro in una casa in montagna.

Dove vive oggi Giorgio Mastrota e perché ha cambiato vita

Giorgio Mastrota oggi abita in montagna, precisamente a Bormio, da ormai sei anni. Al magazine ha raccontato: “La mia famiglia è molto legata a questa terra e siamo sempre venuti qui, d’estate e d’inverno. Un giorno mi sono svegliato nella nostra casa di Bormio e mi sono detto: ‘Quasi quasi provo a dire a mia moglie Floribeth se le andrebbe di fare la pazzia di trasferirci qui’”.

“Del resto – prosegue Giorgio Mastrota – c’era una strana quadratura del cerchio con i miei figli: Federico finiva il liceo, Matilde finiva l’asilo, Leonardo doveva iniziare il nido… E per il lavoro Flo e io potevamo alternarci ad andare a Milano”. Il suo nuovo stile di vita è all’insegna della semplicità: “Ci sono i figli da portare a scuola. C’è il pranzo da fare tutti insieme, come facevo con i miei, e naturalmente io mi occupo dei fornelli”.

“E nel pomeriggio – dice ancora Mastrota – posso fare un po’ di sport, dallo sci alla bicicletta, o camminare con mia moglie. E se mi capita di avere, come si dice oggi, una ‘call’, una riunione telefonica di lavoro, cerco di farla durare poco! Il lavoro ormai è solo Milano, sempre che non ci si vada in famiglia. A parte Federico, che ci abita perché studia all’università, noi facciamo proprio i turisti: Leonardo ama girare in tram e Matilde adora i giardini di Porta Venezia e poi le piace fare dei giretti di shopping, che per lei ancora significa vedere solo le vetrine e comprare magari una magliettina”.

Infine sul programma: “Il programma, comunque, gioca soprattutto sul fatto che io cucino per i miei bimbi, per mia moglie, per mia figlia Natalia e la sua famiglia, quando mi vengono a trovare. Per chiunque, insomma, si presenti. Mi piace ricreare l’atmosfera che c’era a casa mia quando ero bambino: tutti danno una mano e si sta insieme”.

