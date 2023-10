Raz Degan, la rivelazione davanti alle telecamere di Verissimo. Il salotto televisivo di Silvia Toffanin prosegue a ricevere tanti ospiti vip in grado di raccontarsi come mai accadrebbe altrove. Ed è quello che è avvenuto nel corso della chiacchierata tra la padrona di casa, Silvia Toffanin, e l’attore israeliano. Raz Degan, nato e cresciuto a Israele, non poteva che rivolgersi al pubblico condividendo alcune personali considerazioni sulla guerra scoppiata in Medio Oriente. Poi la confessione tra le lacrime che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare.

Raz Degan scoppia in lacrime a Verissimo. L’attore di origini israeliane ha accolto di buon grado l’invito per prendere parte in qualità di ospite all’appuntamento televisivo nel salotto di Silvia Toffanin. Le telecamere fisse di Verissimo hanno dunque documentato un momento decisamente commovente quando l’attore ha deciso di lasciarsi andare a una confessione molto privata e toccante.

Raz Degan scoppia in lacrime a Verissimo. Il racconto straziante sul papà e il fratello

Le parole di Raz Degan a proposito dei fatti di guerra che stanno avvenendo in Medio Oriente: “Fa male all’anima tutto questo, non riesco a immaginare che siamo arrivati a questo”, poi il pensiero dell’attore non poteva che essere rivolto al padre e al fratello: “Mio padre ha 80 anni, il nostro kibbutz è stato evacuato lui non lascia la casa. La moglie di mio fratello era una delle ragazze che sono andate a ballare al rave a Israele per la pace: non sappiamo dove sia, è passata già una settimana“.

Raz Degan ha poi proseguito: “Noi ebrei quando muore qualcuno per 7 giorni stiamo a casa, ora sono passati 7 giorni e i genitori di quella ragazza non sanno che fine ha fatto perché tanti cadaveri non sono riconoscibili. Molti aspettano notizie delle persone sequestrate ma non ci sono”. Lacrime e commozione dunque nello studio di Silvia Toffanin tra i presenti che hanno ascoltato il racconto di Raz.

Ha ragione Raz Degan sulla guerra in Israele purtroppo,odio porta odio,sangue porta sangue,vendetta porta vendetta,e chissà dove andremo a finire…#Verissimo — Alessia Nieddu (@alessita_1994) October 15, 2023

“Queste immagini sono meno di quello che realmente sta accadendo”, sottolinea ancora l’ospite: “Non si può immaginare, ho paura a raccontare al popolo italiano quello che sta succedendo. È tutto al di là della politica”, aggiunge per poi tornare sul discorso dell’amato papà: “Mio padre non sono riuscito a convincerlo a venire ma la mia sorellastra che ha 4 figli viene a casa mia stasera. È stato difficile portarla qua perchè non ci sono più i voli”.