Raz Degan è uno degli attori e personaggi televisivi più amati anche in Italia. Tutti avevano saputo che da un bel po’ di tempo il suo cuore fosse tornato a battere per una donna. Ma mai era stato beccato insieme a lei. Almeno fino a poche ore fa, quando si è fatto vedere per la prima volta con la sua nuova fidanzata. Ha scelto come location la Festa del Cinema di Roma per presentarla pubblicamente. Entrambi sono apparsi molto felici insieme, mano nella mano e vestiti in modo a dir poco perfetto.

A proposito di lui, mesi fa sono uscite fuori notizie bomba su un’eventuale sua partecipazione al ‘GF Vip 6’. Era stato lo stesso Alfonso Signorini a fare rivelazioni importanti proprio sulle richieste di qualche vip: “Sono tutti venuti volentieri. E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro”. Dunque c’è anche chi ha chiesto quasi il doppio di Raz Degan. E ovviamente non è stato accettato. Anche se lui smentì.

Raz Degan si è recato nella capitale e ha calpestato il meraviglioso red carpet in occasione del film ‘Luigi Proietti detto Gigi’. Ha sempre preferito essere molto riservato per quanto riguarda l’ambito sentimentale e quindi privato, ma già due anni fa aveva rivelato: “Sì, ho un nuovo amore. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’. Comunque, sto molto bene con lei”. E ora l’ha mostrata in pubblico.





Quindi, la sua misteriosa e bellissima Stuart ha deciso di presentarsi con Raz Degan alla Festa del Cinema di Roma e i look scelti sono stati impeccabili. L’attore originario di Israele si è presentato con un completo elegante e le sneakers, mentre la donna con un abito di colore rosso. Lui l’ha sempre definita la sua ‘sirena’ e pare proprio che dal 2019 non si siano mai lasciati un attimo. Poi sono andati via dal red carpet abbracciati l’un l’altro. Un amore davvero totale per lui, che sembra essere davvero al settimo cielo.

La relazione amorosa più famosa di Raz Degan è stata senza ombra di dubbio quella con Paola Barale. I due sono stati insieme dal 2002 al 2015, anche se nel mezzo ci sono stati momenti di forte crisi. Poi sei anni fa le loro strade si sono separate definitivamente. In televisione la sua ultima esperienza è avvenuta quest’anno in un episodio della miniserie ‘Le indagini di Lolita Lobosco’.