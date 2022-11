Rai, cambio ai vertici del Tg2 dopo l’addio di Gennaro Sangiuliano dalla guida del tg per approdare alla poltrona ben più prestigiosa del ministero dei beni culturali. Sangiuliano che ieri, scrive l’Ansa, ha parlato agli Stati Generali dell’Unione delle Comunità Ebraiche in corso a Roma, a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar; il Presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni; il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni e il Direttore de la Repubblica, Maurizio Molinari.

“Mi sto adoperando attivamente per la realizzazione del Museo della Shoah a Roma. – ha assicurato Sangiuliano-La cultura ebraica è uno dei pilastri della cultura nazionale, viva e positiva e sarà protagonista di molte iniziative a cui il ministero non farà mancare il suo appoggio”. Un messaggio che in molti hanno apprezzato. Come molti apprezzavano il modo in cui guidava il Tg2.

Rai, Nicola Rao verso la guida del TG2 al posto di Gennaro Sangiuliano



Secondo Repubblica come suo successore il nome più forte sarebbe quello di Nicola Rao. “Si deciderà entro la fine di gennaio. Il nome in pole per la successione è quello del vicedirettore del Tg1, Nicola Rao. Se il valzer delle nomine dovesse essere più ampio, potrebbe rientrare in gioco la poltrona del Tg1, anche se al momento Monica Maggioni appare salda al timone”, si legge sul giornale.



E ancora: “A breve, forse già in settimana, si completerà inoltre il quadro politico con la formazione della Commissione di Vigilanza: la presidenza dovrebbe andare a Italia Viva, con Maria Elena Boschi, sempre che alla fine non la spunti il Movimento 5 Stelle (si fanno i nomi di Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi)”. Giornalista professionista dal 1989, dal 1987 al 2003 ha lavorato all’Agenzia di stampa Adnkronos prima come cronista giudiziario e poi come giornalista parlamentare.



È stato vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale della Rai dal 1º ottobre 2017 al 26 dicembre 2021. Dal 27 dicembre 2021 è vicedirettore del TG1. Componente del consiglio direttivo dell’Associazione Stampa Parlamentare nel 2003, è stato rieletto alla stessa carica nel 2006 e nel 2009. Per anni ha condotto ricerche sui fenomeni di terrorismo nazionale ed internazionale, pubblicando libri con le case editrici Mursia e Sperling & Kupfer, scrivendo in particolare di terrorismo nero e terrorismo rosso.

