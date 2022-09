Alberto Matano, festa infinta. Il conduttore de La Vita in diretta, che venerdì 16 settembre è “in ferie” per lasciar posto al programma Tutti a scuola, ha spento 50 candeline lo scorso 9 settembre. Un traguardo importante che ha deciso di celebrare in grande stile.

Intanto nel giorno della sua festa, Alberto Matano ha ricevuto la dolce sorpresa del marito Riccardo Mannino, che ha pubblicato una foto del giornalista di fronte ad una torta e la scritta “Happy birthday amore mio”. Una dedica speciale per una ricorrenza importante.





Alberto Matano festa piena di vip per i 50 anni

Ma i festeggiamenti non sono finiti qui perché giovedì sera Alberto Matano ha voluto tutti i suoi amici, moltissimi dei quali vip, accanto a lui. Il conduttore di Catanzaro ha infatti organizzato un super party in discoteca a Roma, precisamente al Jackie O’. Poi ha condiviso e ricondiviso le immagini tra le sue Storie.

Ben 220 gli invitati alla festa romana di Alberto Matano, fresco 50enne anche se non li dimostra. Nei numerosi video in cui il festeggiato balla scatenato per poi spegnere le candeline su una torta enorme e scenografica si riconoscono il marito, ovviamente, ma anche la sua grande amica Mara Venier.

E poi ancora Alba Parietti, Francesco Oppini, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Stefania Orlando, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Anna Pettinelli, Barbara Palombelli e tanti altri. Tutti al Jackie O’ per celebrare Alberto Matano, che per la gioia del suo pubblico lunedì scorso è tornato nello studio de La Vita in diretta. Ma per la sua serata si è lasciato andare a balli e canti sfrenati.

Alberto Matano, inevitabile: subito uno stop. Perché è costretto a fermarsi