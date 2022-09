Alberto Matano, i 50 anni appena compiuti, il grande ritorno a La Vita in diretta ma subito sospeso. Per poco, però. Questa nuova stagione televisiva è appena cominciata per il giornalista e conduttore che è anche fresco di nozze con il suo Riccardo ma è già costretto a fermarsi.

Il programma di Rai1, contenitore di argomenti che spaziano dalla cronaca alla politica fino allo spettacolo subirà infatti uno stop. Alberto Matano sospeso venerdì 16 settembre per lasciare il posto Tutti a scuola, il tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico.





Alberto Matano sospeso: stop per La Vita in diretta

Per molte scuole italiane, infatti, lunedì scorso è suonata la prima campanella e come ogni anno va in onda sulla prima rete della Rai Tutti a scuola, condotto da Flavio Insinna che sarà però affiancato da Roberta Rei al posto di Andrea Delogu. L’evento verrà trasmesso in diretta da Torino e precisamente dall’Istituto di Istruzione Superiore Curie Vittorini di Grugliasco.

L’appuntamento che inaugura il nuovo anno scolastico italiano è realizzato con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e vedrà l’intervento del capo dello stato Sergio Mattarella. Ci saranno anche ospiti del mondo della musica, del mondo dello spettacolo e della cultura, oltre che un pubblico di giovani studenti.

Ma non solo Alberto Matano (e La Vita in diretta) sospeso. Tutti a scuola andrà in onda dalle 16:35 e proseguirà poi fino alle ore 18:45, dunque anche Il paradiso delle signore inizierà prima, precisamente alle 15:35; Oggi è un altro giorno di Serena Bortone sarà costretto quindi a chiudere mezz’ora prima rispetto al solito.

