“Happy birthday amore mio”. Alberto Matano, i 50 anni sono dolcissimi: la sorpresa del marito Riccardo

Alberto Matano compie 50 anni, il regalo del suo Riccardo. Nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In Mara Venier tra gli ospiti c’è stato proprio il popolare e amatissimo conduttore de La Vita in diretta. La padrona di casa ha voluto fare una sorpresa all’amico e collega che il 9 settembre scorso ha compiuto il mezzo secolo di vita. La sorpresa è riuscita a metà visto che il giornalista aveva già intravisto la bella torta confezionata per lui, un pensiero comunque gradito.

Forse non tutti sanno che Mara Venier ha avuto un ruolo importante nella proposta di matrimonio fatta da Riccardo Mannino ad Alberto Matano: “Mara ha capito che era il momento che avvenisse tutto questo, io non la ringrazierò mai abbastanza”. E ha aggiunto: “Dopo la cena pensavo che Riccardo non dicesse sul serio e invece lui ha chiamato subito i suoi amici, il testimone. Abbiamo aspettato tanto, era il momento giusto”.





Il pensiero di Riccardo per il compleanno di Alberto Matano

Sabato 11 giugno Alberto Matano e il compagno Riccardo Mannino si sono sposati a Lubico, provincia di Roma. Il giornalista e l’avvocato si sono presentati in abito scuro di fronte all’amica storica Mara Venier, che ha officiato l’evento. Il tutto si è svolto nell’Antonello Colonna Resort&Spa, già scelta in passato per le nozze civili tra Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Solitamente i due tengono molto alla loro privacy, ma in occasione dei 50 anni del conduttore il marito ha voluto pubblicare i suoi auguri.

In occasione del compleanno del marito Riccardo Mannino ha pubblicato una foto di Alberto Matano di fronte ad una torta e la scritta “Happy birthday amore mio”. Una dedica speciale per una ricorrenza importante. Nel corso dell’intervista di Mara Venier il giornalista ha rivelato alcuni aspetti inediti della sua relazione con il Riccardo.

I due si sono sposati dopo ben 11 anni di fidanzamento. In occasione del matrimonio hanno chiesto agli invitati di fare pochi regali e piuttosto di fare delle donazioni in favore della ricerca sulla fibrosi cistica. Alla cerimonia erano presenti tanti vip tra cui il conduttore Fabio Canino, l’ex ministro del M5s Vincenzo Spadafora, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e le ex colleghe del Tg1 Costanza Crescimbeni, Emma D’Aquino e Maria Luisa Busi. E ancora Claudio Santamaria e Francesca Barra, e lo scrittore Luca Bianchini.

“Eleonora Daniele lo fa dietro le quinte”: la confidenza di Alberto Matano