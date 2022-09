“È per te, auguri”. Mara Venier, sorpresa per Alberto Matano in diretta. Ma lui ‘la gela’ così

Mara Venier è tornata in tv alla conduzione di Domenica In: si tratta della quattordicesima volta al timone della trasmissione che fa compagnia al pubblico la domenica pomeriggio. Tanti ospiti per il debutto tra cui Loretta Goggi, Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi barbaramente uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato e Alberto Matano, grande amico di Mara Venier e conduttore de La Vita in Diretta su Rai1.

“Il programma è nel mio cuore – ha confidato Mara Venier a La Repubblica – c’è stata una svolta nella pandemia, ho affrontato temi che non conoscevo. Ho avuto tanta paura durante il Covid, eravamo tutti chiusi dentro casa, ho avuto paura per mio marito, di portare a casa il virus. Per questo per una puntata mi sono fermata. Poi sono tornata in video, eravamo in due in questo studio. Durante ogni stacco della pubblicità piangevo: quella è stata una svolta”.





Mara Venier, la sorpresa ad Alberto Matano: torta in studio

Durante la prima puntata c’è stato spazio per una sorpresa. Infatti pochi giorni fa Alberto Matano ha compiuto 50 anni e Mara Venier ha voluto festeggiare il conduttore de La Vita in diretta facendo entrare in studio una torta. L’affettuosa sorpresa non è riuscita del tutto perché il giornalista aveva già intravisto la torta a lui destinata. “Girati di qua”, ha chiesto Mara Venier, “Ma l’ho già vista”, ha risposto Alberto Matano, che nonostante il piccolo spoiler ha gradito l’omaggio della conduttrice.

Alberto Matano ha comunque sottolineato che sarà sempre grato a Mara Venier per avere agevolato, durante una cena, la proposta di matrimonio del suo attuale marito Riccardo Mannino: “Mara ha capito che era il momento che avvenisse tutto questo, io non la ringrazierò mai abbastanza”. E ha aggiunto: “Dopo la cena pensavo che Riccardo non dicesse sul serio e invece lui ha chiamato subito i suoi amici, il testimone. Abbiamo aspettato tanto, era il momento giusto”.

Quindi è intervenuta Loretta Goggi che ha chiesto al conduttore de La vita in diretta se abbia fatto il viaggio di nozze con Riccardo Mannino. Alberto Matano ha spiegato che l’idea della luna di miele gli mette l’ansia: “Ancora non ho realizzato. Se ho fatto il viaggio di nozze? Ho fatto delle vacanze normali, a me questo viaggio di nozze mette proprio ansia. Ho fatto delle bellissime vacanze al mare con la famiglia, con gli amici. Cuore a cuore con Riccardo? Quello sempre. Tutti i giorni”.

“Appena sveglia”. Mara Venier, 71 anni, il segreto per tenersi in forma