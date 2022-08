Mara Venier, relax a pieno ritmo. La nota conduttrice italiana è sempre molto attiva sui social. Un rapporto speciale quello che lo lega a i suoi affezionati fan che non potevano che essere aggiornati sulla vacanza decisamente top. Momenti di svago e spensieratezza e foto in costume che sottolineano la bellezza di zia Mara.

Mara Venier in vacanza. Spiagge uniche, panorami da togliere il fiato, aperitivo al tramonto e tanto divertimento per la pausa estiva più che meritata. La conduttrice si immortala in alcuni scatti direttamente accarezzata dalle acque caraibiche.





Mara Venier in vacanza. Relax con Nicola, ma anche allenamento fisico

La vacanza non poteva che essere condivisa con l’amore della sua vita, Nicola, con cui si concede anche qualche cenetta romantica a lume di candela. Vacanza si, ma non senza prendersi cura del corpo. Via libera anche all’attività fisica quotidiana. Il video mostra esattamente il momento in cui per Mara è bene attivare tutte le energie. (Mara Venier, occhi solo su di lei: “Ma cosa sta facendo?”).

Allenamento senza troppi sforzi e Mara Venier a 71 anni diventa un modello per tutti. Sveglia alle 5 del mattino per le strade di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Trattasi di un piano di allenamento soft che permette di svegliare il corpo e perdere qualche caloria: lunga camminare a passo spedito che fortifica anche le articolazioni, migliorando la circolazione.

Un po’ come Simona Ventura che ha deciso di seguire uno stile di vita sano senza troppe rinunce. La conduttrice ha scelto il Birkam Yoga, disciplina che mira a decomprimere ogni tipo di tenzione rendendo al contempo i muscoli tonici e forti. Insomma, anche se in vacanza, le vip non dimenticano di prendersi cura della propria bellezza.

