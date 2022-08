Un errore incredibile quello che si è verificato nelle scorse ore e che ha visto l’attrice Kasia Smutniak protagonista suo malgrado. Dopo essersi accorta di quella gaffe commessa ai suoi danni nel giorno del suo compleanno e che riguarda la sua età, anche lei stessa ha voluto reagire con un paio di post ironici e che hanno divertito i suoi fan di Instagram. Inspiegabile come sia potuta succedere una cosa del genere, ma sta di fatto che è accaduto realmente e c’è anche chi, tra i suoi sostenitori, si sia molto infastidito dinanzi a quella imperdonabile disattenzione.

Il 13 agosto Kasia Smutniak è nata e quindi è tempo di festeggiamenti. Ma nessuno poteva immaginarsi una gaffe stellare proprio nella giornata del suo compleanno. E l’errore fa riferimento alla sua età, che è stata improvvisamente stravolta. Lei ha dedicato una story social e anche un post, in cui si è immortalata mentre è intenta a rilassarsi. Ma ha sottolineato anche quella defaillance, che ovviamente non le ha rovinato la festa, ma che ha lasciato un po’ di sorpresa in tutti. (Leggi anche “Ecco come si è ridotta”. Kasia Smutniak: la malattia e il coraggio di parlare: “Io irriconoscibile?”)





Kasia Smutniak, gaffe nel giorno del suo compleanno sulla sua età

Paradossale, ma vero quello che è uscito fuori nelle scorse ore e che la stessa Kasia Smutniak è venuta a sapere. A tal punto che ha pubblicato l’errore in questione nelle sue Instagram stories. Una gaffe in piena regola commessa da una rivista molto famosa e apprezzata in tutta Italia, che ha scombussolato il suo compleanno e soprattutto la sua età. L’attrice ha infatti festeggiato realmente 43 anni, ma qualcosa deve essere decisamente andato storto nella trascrizione degli auguri di questa rivista.

In particolare, Vanity Fair ha scritto sulla sua pagina ufficiale: “L’attrice Kasia Smutniak compie oggi 66 anni! A lei e a tutti i Leone come lei, tantissimi auguri! Ed ecco come sarà questo 13 agosto secondo il nostro oroscopo”. Ma lei ovviamente non ha festeggiato 66 anni, bensì 43, e ha quindi replicato: “Grazie Vanity Fair, viva i 66”. Prima di pubblicare un altro post, in cui ha aggiunto: “13.08.22. I miei primi 66 festeggio qui”. Sotto il suo messaggio sono arrivati diversi commenti anche di gente famosa.

La cantante Levante ha semplicemente postato dei cuori rossi, mentre il regista Ferzan Ozpetek ha scritto: “Ahahaha”. La modella Elisa D’Ospino invece: “Ne dimostri almeno 23 in meno, auguri meraviglia”. E fan comuni hanno rimarcato: “Grande tu per l’ironia sui 66”, “Metterei la firma per arrivare a 66 anni così”, “Parlaci del tuo segreto di bellezza”.

“Fidanzata da anni”. Maria Chiara Giannetta, colpo di scena. Svelato il nome del suo lui (famoso)