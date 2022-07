“Ma cosa stai facendo?”. Mara Venier, occhi solo su di lei: il video in casa lascia tutti sorpresi

Al momento è meritatamente in pausa estiva, ma Mara Venier non smette di far parlare di sé anche sui social network. L’ultimo video su Instagram ha fatto divertire e ha anche sorpreso migliaia e migliaia di suoi follower, che hanno visto la conduttrice televisiva alle prese con qualcosa di inedito. A quanto sembra sarebbe stata ripresa, mentre non se l’aspettava assolutamente. Infatti, anche lei è subito apparsa stupita da quel filmato, diventato poi virale in pochissimo tempo.

Mara Venier e il suo video pubblicato su Instagram sono diventati praticamente popolari in queste ore e non si sta facendo altro che parlare di questo. Intanto, nei giorni scorsi si è saputo che lei si trova a Roma mentre il marito Nicola Carraro è da qualche settimana a Santo Domingo. La coppia di solito trascorre gran parte dell’estate qui, in una villa da sogno, ma quest’anno Mara Venier ancora non ha raggiunto il coniuge. Ma vediamo invece cosa è accaduto poche ore fa.





Mara Venier, il video su Instagram diventa virale: cosa ha fatto

La sua simpatia e il suo essere molto spontanea sono le caratteristiche principali che i telespettatori amano di lei da ormai tantissimi anni. E quello che ha fatto stavolta è andato ancora una volta in questa direzione. E nella sua didascalia di accompagnamento, Mara Venier ha spiegato le ragioni di quel video apparso su Instagram: “Pulizie di fine luglio… cacche gabbiani che dall’alto arrivano. Ma con questo caldo chi me lo fa fare???”. E poi ha subito risposto, anticipando le domande degli utenti.

Dunque, Mara Venier è stata intenta a ripulire il suo terrazzo dagli escrementi dei gabbiani e ha aggiunto: “Visto che me lo chiedete…Ho una persona che mi aiuta ovviamente…ma io non so stare ferma e adoro pulire casa…ok!!! Ciaone”. E nel filmato ha ammesso le difficoltà legate a questo intervento di pulizia per rendere la sua abitazione più accogliente. In tantissimi hanno riso e hanno apprezzato la spontaneità di Zia Mara, che anche durante le vacanze estive è protagonista assoluta.

Queste le principali reazioni dei seguaci di Mara Venier, sotto il post social: “Mara una di noi”, “Tu sei unica, la maestra di tutti noi”, “Mara, occhio, che tu sei pericolosa ahahaha”, “Ma alla fine i gabbiani stanno ancora gironzolando?”. E ancora: “Zia Mara, lascia perdere che fa caldo”, “Dai, gli escrementi dei gabbiani portano bene”, “Grande Mara, super simpatica, evviva la tua allegria”.

