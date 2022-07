“Ancora separati”. Mara Venier e il marito Nicola Carraro, i messaggi tra loro spiegano tutto

Per Mara Venier ancora non sono iniziate le vacanze. Nonostante il suo seguitissimo programma Domenica In sia finito da tempo, la conduttrice è stata impegnata con una serie di eventi che sono svolti di recente. Prima di tutto il matrimonio dell’amico e giornalista Alberto Matano, che ha officiato, poi la conduzione del Premio Agnes – sempre insieme a Matano – e un evento, pochi giorni fa, in Puglia. Insomma una serie di impegni le hanno impedito di iniziare le vacanze.

Nel frattempo Mara Venier si trova a Roma e per lei non manca il divertimento. La conduttrice si è vista in diversi appuntamenti a partire dalla sfilata di Valentino a Piazza di Spagna, l’8 luglio, a cui è seguito un super party. Per non parlare dei concerti a cui ha partecipato facendo notare tutto il suo entusiasmo con una serie di video postati sui suoi profili social. Mara Venier ha partecipato prima a quello di Achille Lauro, suo grande amico, mentre la scorsa domenica sera era in prima fila (della tribuna vip) al Circo Massimo per il live di Ultimo, dove si è scatenata, facendo uno show nello show.





Mara Venier separata dal marito: lei a Roma, lui a Santo Domingo

Il coro di persone di ogni età che urlava il suo nome è stato documentato dalla pagina social di zia Mara, ripresa anche mentre cantava a squarciagola i brani di Ultimo. “Che concerto ragazzi …..grande Nicolò” ha scritto poi la signora della domenica televisiva a corredo di una foto insieme al cantante e, ancora, “grandi emozioni, grazie a tutti voi” ha aggiunto rivolgendosi alla folla che le ha dimostrato ancora una volta tanto affetto.

Mentre Mara Venier è a Roma, il marito Nicola Carraro si trova da qualche settimana a Santo Domingo. La coppia di solito trascorre gran parte dell’estate qui, in una villa da sogno, ma quest’anno Mara Venier ancora non ha raggiunto il marito. Manca poco però, come svela su Instagram, sotto una delle ultime foto pubblicate da Carraro. L’ex produttore cinematografico si immortala nel giardino della villa e scrive: “Non so perché ma questa mattina mi sento molto meglio, anche spiritualmente, sono molto sollevato. Chissà perché?”.

Quindi arriva puntuale la risposta della moglie Mara Venier: “Perché tra pochi giorni arrivo”. E via a cuori e fiamme. Nicola Carraro e Mara Venier, sposati dal 2006, hanno un legame fortissimo nonostante gli impegni di lei tolgano spesso tempo alla coppia, come ha più volte fatto notare Mara Venier.

