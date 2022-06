“Quando lascio Domenica In”. La signora della domenica ha deciso: l’annuncio di Mara Venier

La stagione di Domenica In è terminata e per Mara Venier è stato un successo. La conduttrice veneziana quest’anno ha avuto una concorrenza spietata: Mediaset ha schierato Amici e Verissimo, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, per contrastare il dominio della Rai nei programmi della domenica pomeriggio. E Mara Venier se l’è cavata alla grande ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico.

Ogni anno si pensa che sia l’ultimo per Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Ma lei ci pensa e poi prosegue perché sente tutto il calore e l’affetto del pubblico, visto che gli ascolti premiano sempre il programma della domenica di Rai Uno. Quest’anno è stata sperimentata anche una versione di Domenica In in prima serata e pare che l’esperimento sia riuscito, tanto da poterlo riproporre anche nella prossima stagione. “Ho detto che mi devono abbattere”, così ha risposto Mara Venier a chi sui social le ha consigliato di andare in pensione.





Mara Venier Domenica In quando lascia: “Fino a che lo vuole il pubblico”

In una intervista a TvBlog Mara Venier ha fatto sapere che Domenica in tornerà il 18 settembre. Hanno preferito posticipare di una settimana, ma tornerà subito dopo l’estate. Stefano Coletta, direttore di Rai1, le ha già chiesto di replicare lo Speciale in prima serata anche nella prossima stagione: “Vedremo”, ha risposto lei. Insomma nonostante per qualche anno Mara Venier si sia staccata da Domenica In, il suo amore verso il programma e verso il pubblico è immenso e promette di proseguire.

Poi è arrivata la domanda su quando lascerà Domenica In. Prima o poi questo giorno arriverà, ma pare che sia lontano. Almeno fino a quando il pubblico continuerà ad apprezzare Mara Venier e il programma: “Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica in, volendo potrei continuare a lavorare anche senza Domenica in e magari divertendomi anche di più. Però Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me”. Svelato l’arcano: Mara Venier lascerà Domenica In solo quando il pubblico lo vorrà.

Infine una battuta su Maria De Filippi. Le due conduttrici sono molto amiche e tra loro c’è stima e affetto Mara Venier non finirà mai di essere grata a Maria De Filippi di averla accolta quando in Rai non avevano più posto per lei. Non perde occasione di dire quanto si sia trovata bene a lavorare con la squadra della De Filippi, per questo vorrebbe lavorare ancora con lei: “Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. […] Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme”. E Mara Venier ha la soluzione: “Devo dirti che sognerei davvero una sinergia fra Mara e Maria e Maria e Mara in un programma insieme. Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno”.

