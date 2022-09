“C’è una grande sorpresa”. Domenica In torna col botto, l’annuncio di Mara Venier è bello forte

Presentata ufficialmente la nuova edizione di Domenica In, stamani la conferenza stampa durante la quale Mara Venier ha risposto a molte domande lasciandosi andare, poi, ad alcune considerazioni. Nel rispondere alla prima ha spiegato di essere preoccupata per questa nuova avventura, ma serena perchè “quello che ho fatto, ho fatto, l’ho dimostrato e posso osare di più, non devo rincorrere sempre gli ascolti”. Poi ricorda la sua prima Domenica In: doveva condurre all’inizio solo il gioco del tabellone e poi De Andrè le affidò la conduzione e non andò bene.



“Ma ci intignammo, non volevamo che ci chiudessero, chiedevamo di arrivare almeno a Natale”. Prosegue: “L’Italia è cambiata e quel tipo di programma non funzionerebbe più. Oggi io vado in onda e stravolgo quotidianamente il programma, vedo se una cosa funziona e improvviso, vedendo che succede”. Poi ha confessato di aver ricevuto altre proposte di lavoro.





Domenica In, Mara Venier riparte con Loretta Goggi prima ospite

“Io vivo giorno dopo giorno, non programmo mai niente, in passato ho fatto programmi e poi le cose sono andate diversamente. Ora inizio Domenica In e poi si vedrà, sono felice adesso di lavorare con chi mi vuole bene. Se dovessi finire, dovrò iniziare a giocare al golf come mio marito. Sai che palle”.La nuova edizione, per la precisione la 47esima, partirà con un parterre ricco di ospiti. A Domenica In arriverà Loretta Goggi.



L’interprete di Maledetta Primavera si racconterà in una intervista intima con la conduttrice in attesa di rivederla dal 30 settembre prossimo nella giuria di Tale e Quale Show. A proposito delle interviste Mara ha detto: “Si crea una magia, un’empatia. Io mi innamoro di chi ho davanti. Si crea un feeling particolare, a volte dicono che non vogliono parlare di certi argomenti e poi sono loro stessi a parlarne naturalmente, come è successo con Jovanotti”.



“Non ho mai domande scritte. Il mio segreto è che io ascolto, ma c’è una preparazione a monte, il sabato sera non esco mai perchè mi preparo, i miei autori mi danno delle schede ma io vado oltre, con Jovanotti mi sono letta interviste di 14 anni fa”. Ancora: “Io devo essere lasciata libera, non devo essere imbrigliata”. Oltre a Loretta Goggi, arriverà in qualità di ospite anche Alberto Matano a Domenica In.

