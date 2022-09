Eleonora Daniele presto sarà di nuovo in tv con Storie Italiane. L’amatissima trasmissione del mattino di Rai1 riparte lunedì prossimo, 12 settembre, sempre con gli argomenti di attualità e la cronaca e mettendosi anche al servizio dei telespettatori, come ha ricordato lei stessa nel corso della sua ospitata a La vita in diretta.

Proprio così, in vista del ritorno in tv di Storie Italiane Eleonora Daniele ha fatto visita nello studio di Alberto Matano, che ha ripreso a condurre La vita in diretta a inizio settimana. La conduttrice ha preso parte a tutta la puntata e prima della fine della trasmissione ha ricevuto un complimento dal padrone di casa.





“Eleonora Daniele lo fa dietro le quinte”

Segui le storie anche quando le telecamere si spengono e questa è una cosa molto bella, io ne so qualcosa”. Sorpresa per queste belle parole, Eleonora Daniela ha ovviamente ringraziato il collega sottolineando che con Storie Italiane “saremo di nuovo al servizio dei telespettatori”.

Ma “la trasmissione non cambierà, sarà sempre quella”, ha aggiunto la conduttrice spiegando appunto che la formula del programma, ormai rodata, rimarrà invariata rispetto alle scorse edizioni. Raccontiamo come sempre le nostre storie con grande passione e dedizione, seguendole senza abbandonarle mai”.

“Facciamo tutto questo a volte anche per aiutare i telespettatori che ci scrivono o che ci chiamano e che hanno le loro testimonianze da raccontarci”, ha concluso Eleonora Daniele che, come sottolineato da Massimiliano Ossini, anche lui ospite di Alberto Matano, sarà sua vicina di casa, visto che Unomattina va in onda dallo stesso studio.

