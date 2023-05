La decisione di Lucia Annunziata di lasciare la Rai dopo oltre 20 anni ha aperto una furiosa polemica all’interno della tv di Stato, intanto arriva la notizia che il suo programma ‘Mezzora in più’ non sarà sospeso: ma guidato da una nuova conduttrice, nelle ore scorse pare infatti sia stato deciso il nome del successero che prenderà il suo posto. L’addio di Annunziata era arrivato due giorni fa con una lettera inviata ai vertici della Rai ed al nuovo cda guidato dall’amministratore delegato Roberto Sergio.

Annunziata non è nuova agli addii rumorosi, nel 1996 si dimise (per sette ore) dalla direzione del TgTre, nel 2004 dalla presidenza della Rai, nel 2011 dalla conduzione di “In mezz’ora” (dimissioni ritirate). Stavolta, invece, le dimissioni sono irrevocabili. Nella nota inviata al cda Annunziata scrive come: “non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi”.





Rai, Luisella Costamagna al posto di Lucia Annunziata

E aggiunge: “In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”. Parole che hanno destabilizzato l’ambiente e sollecitato la risposta anche dell’amministratore delegato Sergio.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, Sergio avrebbe affermato di essere “sinceramente dispiaciuto” delle dimissioni, ribadendo che il suo primo atto in cda “è stato il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz’ora”. La trasmissione dovrebbe andare in onda fino a fine giugno, e Annunziata rispetterà l’impegno.

Poi c’è la ripresa in autunno: il programma, come detto in apertura, è stato confermato. A lanciare indiscrezioni sul nome che prenderà il posto di Lucia Annunziata è il Corriere della Sera che scrive: “Per sostituirla si fanno già i nomi di Serena Bortone e Luisella Costamagna. Sempre che non si cambi genere di programma. Quanto al futuro di Annunziata, al momento non prevederebbe altri impegni: ‘Se vado, lo faccio senza rete’ ha sempre assicurato”.