Dopo l’esperienza al Grande Fratello Simona Tagli è pronta per il ritorno in tv. E ad annunciare tutto è stata la diretta interessata con un post pubblicato su Instagram. Si è anche immortalata insieme ad una conduttrice molto amata dal pubblico, quindi ha preannunciato qualcosa di interessante che la riguarderà in prima persona tra non molto tempo.

Sicuramente l’avventura al Grande Fratello le ha dato l’opportunità di rimettersi in gioco e ora sta raccogliendo i frutti. Simona Tagli ha accettato questa proposta per il suo ritorno in tv e tanti suoi follower hanno reagito positivamente alla notizia. La 60enne showgirl milanese ha voglia dunque di farsi apprezzare e la vedremo a breve di nuovo nel piccolo schermo.

Leggi anche: Alessio Falsone incassa il colpo e rivela tutto, anche su Anita: “I pali fanno male”





Dopo il Grande Fratello Simona Tagli verso il ritorno in tv

Dopo aver preso parte all’edizione 2023-2024 del Grande Fratello, Simona Tagli si è messa subito al lavoro per farsi notare. E il suo ritorno in tv è stato reso possibile grazie ad una presentatrice Rai, che l’ha voluta al suo fianco per un’interessantissima intervista. A rivelare i particolari è stata proprio l’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella giornata del Primo Maggio ha scritto questo post: “Buon 1 Maggio. Appena finita la registrazione di Storie di donne al bivio prossimamente su Rai2. Un grazie speciale a Monica Setta che mi ha fatta sentire a casa”. E le reazioni dei fan di Simona Tagli sono state immediate e praticamente tutte impregnate dall’entusiasmo.

I follower di Simona Tagli hanno scritto: “Non vediamo l’ora di ascoltarti e vederti”, “Gran bella notizia, stupende donne e professioniste”, “Siete meravigliose”, “Sei una splendida signora della tv”.