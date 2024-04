Grande Fratello, le frecciate di Alessio Falsone a Vittorio Menozzi. Molti telespettatori continuano a seguire le vicende deglie ex concorrenti dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Mentre Mirko Brunetti ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe moltissimo fare l’opinionista al GF, Beatrice e Giuseppe si sono riavvicinati facendo sognare i fan.

Letizia Petris e Paolo Masella proseguono la loro relazione, mentre Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono sempre più amici – ma solo quello – visto che sono andati anche a vivere insieme. Anita Olivieri sembra sempre più innamorata di Alessio Falsone. Quest’ultimo è intervenuto sui social per dire la sua sul fatto di non essere stato invitato al 24esimo compleanno di Vittorio Menozzi.

Alessio sbotta sui social: “Non me ne frega nulla…”

“Non posso frequentare tutti quelli che erano nella casa – dice piuttosto infastidito Alessio Falsone – Allora, ragazzi io mi scoccio e cercherò di dire le cose come stanno. Io alleno una squadra, ho giocato in squadre da circa venti persone, andavo d’accordo con tutti, ma ho legato con tre o quattro persone. Non è che esci e vai a mangiare con tutti e venti, è normale. Ma poi non è che se non siamo insieme al compleanno allora ci schifiamo. Non me ne frega nulla, nemmeno di andare d’accordo con tutti mi importa qualcosa”.

“Vittorio non ci ha invitato – prosegue Alessio – ma sono d’accordo con la sua decisione sua di non invitarci alla festa. L’avrei trovata una cosa molto ridicola, infatti preferisco non essere stato invitato al suo compleanno. Io non voglio fare polemiche, ma tutti quelli che c’hanno provato con Anita hanno preso il palo. Adesso però si mettono a seguire sui social l’ex fidanzato di Anita”.

Poi cosa ci invitano a fare me e Anita? Non ci si comporta così secondo me, è abbastanza ridicolo. Trovo più credibile e coerente non essere stato invitato, anche perché poi non sarei andato. Meglio così, la trovo una cosa più sensata. Però avevo ragione quando dicevo che non erano amici, non tanto verso di me, ma verso Anita. Perché manco lei è stata invitata al compleanno. Poi capisco che prendere i pali possa dare fastidio, però succede, agli altri…”.

