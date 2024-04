Anita Olivieri, crisi a sorpresa dopo il Grande Fratello. L’ ex inquilina della casa più spiata d’Italia diventata famosa per la rivalità nel reality con Beatrice Luzzi, sembra vivere un momento molto particolare della sua via personale. La confessione ai fan in un video pubblicato poco fai sui suoi profili social. Una comunicazione che nessuno si aspettava, visto il tenore sempre ironico dei post di Anita, con gag e meme.

Anita Olivieri ha suscitato in questi mesi sentimenti contrastanti nel pubblico. C’è chi apprezza tantissimo la giovane di Formello per il coraggio con cui ha sempre ha affrontato le situazioni che capitavano all’interno della casa; mentre un’altra parte dei telespettatori la giudicava in maniera molto negativa. Non solo per gli scontri avuti con Beatrice Luzzi.

Annuncio a sorpresa di Anita Olivieri: la grande crisi dopo il Grande Fratello

Di Anita ha fatto discutere il comportamento avuto nei confronti di Giuseppe Garibaldi: per mesi i due sono stati amici inseparabili, poi però lei lo ha scaricato senza tante preoccupazioni proprio nel momento in cui il bidello ne aveva più bisogno per i problemi di salute che lo avevano portato anche a un breve ricovero per accertamenti.

Peggio di Garibaldi è andata invece all’ex fidanzato di Anita, Edoardo Soares. Il giovane a San Valentino aveva varcato la porta rossa per fare una sorpresa alla sua fidanzata. Tra i due tanti baci in diretta e la confessione di lei: sarà lui il padre dei miei figli. Sappiamo tutti poi come è finita: Anita tra le braccia di Alessio Falsone nell’idromassaggio della suite e Edoardo a casa, mollato dalla sua fidanzata davanti a tutta Italia.

“La cosa più difficile, al momento, è spiegare alle persone come mi sento – ha scritto poco fa Anita in una storia Instagram – Non riesco a sentirmi capita, sono giorni difficili perché quasi un anno è passato e io sento di non averlo vissuto, sono tante le cose da elaborare, molto più grandi di me. Ci serve a tutti tempo e credo che il dopo sia la parte più difficile del percorso”.

Ancora Anita e il confronto tra ieri e oggi: “Quando il Gf ti dava un senso, ti sentivi protetto come un bambino e poi quando esci, ti senti come se fossi scappato da un esperimento da laboratorio: senza casa, senza meta, ti sei dimenticato come si vive e cosa sei e sai fare. Le emozioni, le gioie e i dolori sono troppi da metabolizzare in così poco tempo ma questo posto… la natura mi ascolta e mi salva sempre. Le sono grata”.

Queste parole come detto hanno stupito non poco i fan di Anita. A cosa si riferisce di preciso la ragazza di preciso? Se lo chiedono in molti ora sui social. Per una risposta più precisa bisognerò attendere.