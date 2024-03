Un vero e proprio caos si starebbe scatenando, ora che è finito il Grande Fratello. Una segnalazione sui concorrenti sta già facendo molto discutere, visto che è arrivata da una delle fonti più attendibili del mondo del gossip e della televisione. Vi abbiamo parlato anche in precedenti articoli della festa post-finale, alla quale hanno preso parte quasi tutti.

I grandi assenti sono stati Beatrice e Varrese, anche se non si conoscono le motivazioni della loro mancata presenza al party. Ma ora sta uscendo fuori dell’altro sui protagonisti dell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello. La segnalazione sui concorrenti è arrivata improvvisamente, infatti alcuni dei loro starebbero già lavorando dietro le quinte per cercare di ottenere qualcosa di importante.

Leggi anche: “E allora diteci tutto”. Dopo il Grande Fratello, il gossip pazzesco su Beatrice e Garibaldi





Grande Fratello, la segnalazione sui concorrenti: cosa stanno cercando di fare

A rompere il silenzio sul Grande Fratello, a due giorni dalla finale, è stato l’influencer Amedeo Venza. La prima segnalazione che ha coinvolto dei concorrenti è arrivata, a proposito della festa che c’è stata nelle scorse ore. Infatti, ha scritto che c’è stata “aria tesa alla festa del GF tra Federico e un altro concorrente che dovrebbe essere Alessio (uso il condizionale perché devo avere conferma…). Anche se da quello che ho visto sui social Alessio era per i fatti suoi con Anita, quindi non so”.

E ha concluso su questo tema: “Magari la tensione c’era tra Federico e un altro…”. Ma non è tutto perché successivamente Venza ha smascherato i gieffini, riferendo che stiano facendo di tutto per conquistare vantaggi personali e professionali: “Comunque il bello arriva adesso che il programma è finito! Ne vedremo veramente delle belle tra gente che inizia a chiedere contatti di agenzie per fare serate e altri che vogliono andare all’Isola… Sì, all’isola d’Elba!!”. Quindi, i gieffini dell’edizione appena trascorsa vorrebbero dare una svolta alla loro vita.

Vedremo se qualcuno davvero riuscirà a firmare il contratto per partecipare subito ad un altro reality show, l’Isola dei Famosi, che inizierà il prossimo 8 aprile e che vedrà alla conduzione Vladimir Luxuria. Anche se Amedeo Venza è parso molto scettico.