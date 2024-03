Incredibile notizia su Beatrice e Garibaldi, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Da diverse ore non si sta facendo che parlare di una segnalazione che ha coinvolto i due concorrenti dell’edizione appena terminata, i quali hanno avuto dei rapporti a dir poco altalenanti. Prima si sono avvicinati moltissimo, fino a diventare quasi una vera e propria coppia.

Successivamente Beatrice e Garibaldi hanno avuto molte incomprensioni al Grande Fratello, fino alla rottura del legame. Prima della fine del reality show, si erano riavvicinati ma poi c’è stata l’eliminazione di Giuseppe. Ora tutti si stavano chiedendo se fuori dalla casa si rivedranno ed ecco arrivata puntuale una clamorosa indiscrezione sui due protagonisti.

Grande Fratello, dove sono stati visti Beatrice e Garibaldi dopo la finale

In rete, parliamo soprattutto del social network X, il Grande Fratello continua ad essere un argomento principale nonostante sia ormai finito. E Beatrice e Garibaldi avrebbero adesso fatto qualcosa di clamoroso, che ha attirato l’attenzione del pubblico. I due sarebbero stati visti insieme in aeroporto e si sarebbero scambiati gesti decisamente molto affettuosi.

Come hanno scritto gli internauti e il sito Novella 2000, Bea e Garibaldi si sarebbero baciati all’aeroporto milanese di Linate, oltre a scambiarsi dei meravigliosi abbracci. Poi si sarebbero recati al gate, ma non si è saputo altro. Quindi, non sappiamo che tipo di destinazione abbiano eventualmente scelto. Però bisogna precisare che non ci sono immagini a confermare tutto.

Non resta che attendere eventuali prove di questo incontro, che al momento non ce ne sono. Garibaldi ha partecipato nelle scorse ore alla festa del GF, mentre Bea non ha presenziato.