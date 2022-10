Quanto ha guadagnato Cristina Quaranta al GF Vip 7? La confessione a Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin l’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta a 360 gradi a cominciare dal suo percorso nella casa. L’ex soubrette, eliminata nella puntata del 20 ottobre, è stata spesso nell’occhio del ciclone: criticata sia per i modi sia per le frasi utilizzate. Una presenza comunque forte che Alfonso Signorini ha fortemente voluto. Un profetto che lei ha sposato per una sola ragione.



“L’ho fatto per i soldi, assolutamente”. racconta a Silvia Toffanin. Da diverso tempo infatti lavora come cameriera in un ristorante romano a Milano. “Tornerò a fare la cameriera, adoro quel lavoro, mi fa stare a contatto con le persone”, spiega. “Al GF Vip mi sono rilassata un po’, facendo due lavori, ho sempre avuto pochissimo tempo. Ho perso 9 chili negli ultimi anni, mi sono data tanto da fare”.

Quanto ha guadagnato Cristina Quaranta al GF Vip 7? Le sue parole a Verissimo



Cristina Quaranta ha dovuto la sua fortuna a Non è la Rai, grazie al quale inizia il periodo d’oro. Nel 1992 ha preso parte al programma Bulli e pupe, condotto da Paolo Bonolis e recita in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone e nella fiction Classe di Ferro. La vera svolta, però, è arrivata con il tg satirico di Antonio Ricci, dove ha vestito i panni della velina bionda in coppia con Alessia Merz (1995/1996) e con Miriana Trevisan (1996/1997).



Durante la sua carriera ha lavorato con Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Laura Freddi ne I Guastafeste. Nel 1996 ha lavorato nel programma sportivo Guida al Campionato, dove è rimasta per cinque stagioni. La showgirl e conduttrice è stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani e ha una figlia, Aurora (che appare anche sul profilo Instagram della madre), nata nel 2002. Dopo la fine del matrimonio un amore sfortunato.



Pochi mesi e il suo compagno si rivela diverso, la umilia cacciandola di casa con la scusa dei suoi sentimenti svaniti. “Mi ha trattata con una cattiveria inaudita e gratuita. Per mesi sono andata in depressione”, ammette a Verissimo. “Ho avuto bisogno di tranquillanti perché non dormivo, non mi lavavo. Riprendere a lavorare mi ha aiutata moltissimo”. Ora per un po’ non dovrà lavorare: “Quello che guadagno al GF, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante, quindi mi sono detta perché no”.

