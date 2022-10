Bufera al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Una vera e propria lite è scoppiata nelle scorse ore nella Casa più spiata d’Italia e il pubblico è rimasto senza parole. A infastidire la giovane è stato il comportamento e soprattutto una frase utilizzata dal volto del programma Forum. Lui presumibilmente non si sarebbe atteso tanto scompiglio, invece si è trovato di fronte un’Antonella davvero furibonda. Una situazione davvero molto tesa, che ha rischiato seriamente di compromettere il bel rapporto nato tra di loro.

Intanto, al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati protagonisti nei giorni scorsi anche di un altro episodio. Lui copre la telecamera del GF Vip per nascondere Antonella Fiordelisi che si toglie le extension dei capelli per lavarle. I due sono nella sala bagno davanti agli specchi e chiacchierano del più e del meno. Ma a un certo punto Antonella gli confida di non voler essere ripresa dalle telecamere. “Mica qualcuno mi sta guardando adesso che mi levo questi capelli finti? Che magari stanno inquadrando loro che giocano a biliardo”.

Leggi anche: “Smettila immediatamente”. Gesto vietato di Edoardo davanti alle telecamere. Furia del GF Vip





GF Vip 7, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria scoppia la lite

Durante una normale giornata al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno dato vita ad un litigio molto duro. In particolare tanta rabbia da parte della gieffina, che ha affermato come scritto dal sito Biccy: “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se l’avessi detto io, ti sarebbe andato bene?”. Infatti, prima Edoardo si era difeso dall’accusa della ragazza: “Ma era una battuta, l’ho fatta pure davanti a te”. Ma la Fiordelisi non ha voluto sentire giustificazioni e ha continuato ad attaccarlo.

Antonella Fiordelisi ha ancora continuato: “E menomale sei un pariolino, pensa se fossi stato un boro! Se io faccio una battuta ad un uomo mi fanno passare per poco di buono, tu dici quella cosa a Carolina e passi per il simpatico che fa le battute? Non ci sto”. Giaele De Donà ha provato subito a farli fare pace: “Antonella tranquilla, è una frase che ha detto davanti a te solo per farti ingelosire”. Ma Luca Salatino: “Non lo avrei mai detto, hai fatto bene Antonella ad arrabbiarti”. Ma andiamo a vedere insieme qual è stata la frase incriminata.

Edoardo Donnamaria ha detto davanti ad Antonella Fiordelisi, in riferimento a Carolina Marconi: “Mi fai arrap***”. E questa frase ha fatto innervosire la compagna di avventura, che non ha gradito affatto questa uscita. Poi pare che ci siano stati dei chiarimenti, ma la situazione è ancora tutta da scoprire. E i prossimi giorni saranno fondamentali.