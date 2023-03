Qualcosa lo avevamo ormai capito da qualche settimana a questa parte, ma ora non ci sono più dubbi. Mediaset ha deciso di intervenire a gamba tesa tramite Pier Silvio Berlusconi, che ha fornito delle direttive ben precise non solo al GF Vip 7 ma anche all’Isola dei Famosi, che dal 17 aprile ritornerà a tenere compagnia ai telespettatori. Ilary Blasi è pronta a riprendere il timone del reality show, ma dovrà fare moltissima attenzione per evitare che possano giungere dei forti provvedimenti.

Ormai Pier Silvio Berlusconi non ha nessuna intenzione di nascondersi e, dopo aver messo nel mirino il GF Vip 7, ha puntato il suo sguardo pure sull’Isola dei Famosi. Ed è stata presa una decisione importantissima per salvaguardare l’emittente televisiva, che in caso contrario rischierebbe di avere dei contraccolpi difficili da sopportare. Potrebbero esserci conseguenze, che diventerebbero devastanti, quindi il compagno di Silvia Toffanin è stato molto diretto e si aspetta che le sue raccomandazioni siano rispettate alla lettera.

Leggi anche: “Sono spariti dal programma”. GF Vip 7, per loro è inevitabile: “Hanno deciso dall’alto”





Pier Silvio Berlusconi, cosa ha deciso di fare con GF Vip 7 e Isola dei Famosi

A riferire ogni dettaglio sul pensiero di Pier Silvio Berlusconi, in merito al GF Vip 7 e all’Isola dei Famosi ma anche sulla prossima edizione del programma di Alfonso Signorini, è stato il Corriere della Sera – Economia. L’atteggiamento avuto dai vipponi è stato ritenuto inqualificabile dall’amministratore delegato di Mediaset, infatti sono stati cacciati Donnamaria e Dal Moro nell’ultimo periodo. Ma avvertimenti sono già stati lanciati anche ad Ilary Blasi, che dovrà tenere a bada i naufraghi per evitare punizioni severe.

Secondo quanto è stato scritto dal Corriere della Sera, ci sarebbero delle problematiche economiche anche per Mediaset visto che alcuni investitori non avrebbero più voglia di sborsare soldi per poi assistere a trasmissioni caratterizzate dal cosiddetto trash. Quindi, Pier Silvio Berlusconi ha invitato tutti a puntare esclusivamente sul livello qualitativo. I palinsesti saranno maggiori, mentre i costi saranno diminuiti. E soprattutto bisognerà eliminare quei momenti negativi, che allontanano la pubblicità da Mediaset.

Nonostante i tanti imprevisti di questa edizione, Pier Silvio Berlusconi ha comunque voluto dare fiducia a Signorini, che condurrà anche il GF Vip 8, che si prospetta molto diverso. Inoltre, si punterà moltissimo in futuro non solo su Maria De Filippi, ma anche su Gerry Scotti e Piero Chiambretti, molto apprezzati dall’ad Mediaset.