Pioggia di critiche sui social per la conduzione della puntata di Domenica In da parte di Mara Venier. Sono migliaia i tweet di utenti a sostegno delle parole di Ghali e Dargen D’Amico, che sono intervenuti in favore della causa palestinese e in difesa degli immigrati e contro il comunicato letto dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio in cui si esprimeva solidarietà a Israele e alla comunità ebraica e per aver stoppato Dargen D’Amico che parlava di immigrazione.

Sono molti i commenti che accusano la Rai di censura nei confronti dei due cantanti e parlano di “pagina vergognosa del servizio pubblico”. Dopo la lettura del comunicato e la frase ”condividiamo tutti” pronunciata da Mara Venier, una pioggia di commenti sono arrivati anche sui social della conduttrice, tanto che ha dovuto chiudere i commenti in alcuni post.

“Che vergogna leggere quel comunicato e dire anche che siamo tutti d’accordo. No assolutamente non lo siamo. Stop genocidio, stop informazione di regime”,“A cosa serve cancellare i commenti?! Ormai dopo questa sera sei diventata ancora più famosa…sei entrata nella storia!”, “Hai tolto la@possibilità di commentare quanto è vergognoso quello che hai fatto? Tu e quell’altro avete difeso uno stato che ha AMMAZZATO 30 mila civili. 11 mila@bambini. Che ha creato 25 mila orfani. Fate schifo. Fate schifo”, alcuni dei commenti lasciati sotto a un post della conduttrice.

Ora Mara Venier ha rotto il silenzio e per la prima volta ha commentato la polemica nata dopo la puntata di Domenica In: “Soffro molto, perché mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura“, ha detto ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. La conduttrice ha detto di aver interrotto Dargen D’Amico “perché eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga”.

Mara Venier ha voluto parlare anche della situazione a Gaza. “Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio”. Vorrebbe che gli ostaggi fossero liberati e che “si fermassero i bombardamenti sui civili e si trovasse una soluzione politica. Mi riconosco nelle parole di Papa Francesco, nei suoi appelli alla pace“.

E sul comunicato inviato dall’amministratore delegato della Rai ha detto: “Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza“.