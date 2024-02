Chissà se Mara Venier si aspettava una cosiddetta ‘shitstorm’ sul proprio account Instagram dopo la puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal palco dell’Ariston dalla celebre conduttrice della domenica pomeriggio. Come da tradizione, Mara Venier ha accolto i cantanti in gara e parte della sala stampa. Una puntata che ha fatto discutere sotto tanti punti di vista.

Durante il festival di Sanremo alcuni artisti hanno toccato tematiche molto importanti e delicate come l’immigrazione e la guerra. Dargen D’Amico ha voluto spiegare il significato della sua Onda Alta tornando sull’argomento dell’immigrazione, ma a un certo punto è stato bloccato dalla conduttrice. “Va bene, scusa, ma qui è una festa, ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche”, ha detto Mara Venier. Dargen ha replicato senza scomporsi: “Il problema è che quando mi fanno una domanda non riesco a non rispondere. Scusami, colpa mia“.





Poi c’è stata l’esibizione di Ghali, artista che dal palco dell’Ariston ha lanciato messaggi contro il genocidio a Gaza e a proposito di questo, l’ad Rai Roberto Sergio ha voluto inviare una lettera letta proprio da Mara Venier.

“Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta.”. Mara Venier ha concluso: “Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio“.

La lettera letta da Mara Venier è stata molto criticata e in particolare la frase ”condividiamo tutti”. Da quel momento l’account social della conduttrice è stato preso di mira con commenti e critiche feroci contro la lettera e la frase, tanto che Mara Venier ha dovuto bloccare i commenti ai post sullo speciale di Sanremo. Nel primo post in cui è ancora possibile commentare i telespettatori si sono scagliati contro la conduttrice. “Che vergogna leggere quel comunicato e dire anche che siamo tutti d’accordo. No assolutamente non lo siamo. Stop genocidio, stop informazione di regime”

“queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti”

solidarietà ad Israele che commette Genocidio???

avete dovuto fare la leccata di culo dopo le parole di dargen e ghali

io non voglio essere rappresentata da questo schifo MI FATE PAURA.#DomenicaIn pic.twitter.com/VXJnpLlT4b — ✩ ɢɪɴᴇᴠʀᴀ ✩ (@ginnottonic) February 11, 2024

“A cosa serve cancellare i commenti?! Ormai dopo questa sera sei diventata ancora più famosa…sei entrata nella storia!”, “Hai tolto la@possibilità di commentare quanto è vergognoso quello che hai fatto? Tu e quell’altro avete difeso uno stato che ha AMMAZZATO 30 mila civili. 11 mila@bambini. Che ha creato 25 mila orfani. Fate schifo. Fate schifo”.

E ancora: “Leggendo quel comunicato lei, il suo programma e la tv di stato vi siete dichiarati complici di un genocidio di un popolo, che va avanti da 75anni per mano di uno stato nazista e criminale, nonché coloni e servi di quest’ultimo. Il popolo italiano, che vi paga, si dissocia, non si fa manipolare e sta con gli oppressi. Si faccia un giro su questa pagina @eye.on.palestine per vedere la realtà che cercate di censurare da mesi”.