Uno di coloro che ha lasciato anzitempo l’Isola dei Famosi è stato Pietro Fanelli. Il giovane ex naufrago, conosciuto come il poeta, è stato spesso e volentieri oggetto di critiche sia quando si trovava in Honduras sia ora che è in Italia. E ora ha deciso di rompere il silenzio, sferrando un vero e proprio attacco diretto che provocherà ovviamente altre tensioni e rabbia nel pubblico.

Dopo l’Isola dei Famosi Pietro Fanelli è tornato alla vita quotidiana, ma ha subito dovuto fare i conti anche con spiacevoli situazioni. Infatti, in rete non stanno usando parole dolci nei suoi confronti. Lui ha avuto molte discussioni con gli ex compagni di avventura in Honduras e, ora che sta continuando a subire di tutto, ha voluto vuotare il sacco con frasi molto dure.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli all’attacco dopo le critiche ricevute

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi Pietro Fanelli ha ricevuto una marea di insulti. Ogni volta che pubblica qualcosa gli odiatori della rete irrompono sul suo profilo e adesso lui ha reagito malamente: “Ma le persone che commentano sotto le mie foto e video sparsi nel ‘cancro web’ lo capiscono che io prospero grazie alle loro fatiche? Alle loro interazioni? Ho fatto un programma televisivo leggero dicendo sempre la verità, dicendo in diretta delle cose che nessuno ha mai avuto le pa*** di dire e tanti scrivevano che non volevo lavorare, che non facevo nulla ecc. ecc.”.

Poi Pietro ha aggiunto: “Ma voi cosa volete dalla mia vita? Mica sono nato per accontentare qualcuno, io vivo come dico io e anzi abuso di voi che purtroppo siete stupidi e mi nutrite senza saperlo. Quindi silenzio e fate i manovali che non potete fare altro”. Ma non è tutto perché poco dopo ha pubblicato anche un’altra Instagram story altrettanto polemica.

Pietro Fanelli ha voluto ancora commentare: “E quando poi metto il video prendo uno ad uno, non vi preoccupate, sia gli idioti da tastiera che la televisione, giornalisti e pagine social che pensano di far ridere”.