All’Isola dei Famosi la tensione è alle stelle e ora una naufraga potrebbe essere mandata via. La notizia sta prendendo forza nelle ultime ore, dopo una discussione che ha sconvolto gli equilibri in Honduras. E anche i telespettatori hanno ormai preso una posizione in merito e si stanno innervosendo non poco con lei. Tutto potrebbe mutare negativamente nelle prossime ore.

Già l’Isola dei Famosi è alle prese con problemi legati ai ritiri, ma ora a rubare la scena è questa naufraga, che potrebbe essere mandata via stando ai rumor delle scorse ore. In generale il reality show dovrebbe avere vita breve, infatti le ultime indiscrezioni hanno riferito che la puntata finale dovrebbe esserci il 28 maggio o al massimo il 4 giugno. Ma ciò che è sicuro è che la chiusura anticipata è praticamente confermata.

Isola dei Famosi, naufraga mandata via? Il pubblico è in subbuglio

All’Isola dei Famosi questa naufraga che potrebbe essere mandata via ha avuto un litigio con Alvina e su quest’ultima ha detto: “Stamattina ci siamo parlate, ma scusarsi il giorno dopo dicendo che lei voleva scherzare, non è uno scherzo. Stavamo facendo una cosa per il gruppo, Alvina mi spiace ma anche tu bocciata”. Ma ora è l’altra concorrente ad essere finita nel mirino.

Ad essere stata attaccata la naufraga Rosanna Lodi, infatti è apparso ad esempio questo commento su X da parte di un utente: “Quest’anno l’Isola con Vladimir un flop totale. Il cast poteva essere pure buono, ma la scelta di certi personaggi ha rovinato tutto. Sta Rosanna da eliminare subito, è quella che crea solo litigi e polemiche. Buttiamola fuori“, la richiesta finale.

Quest'anno l'#isola con Wladimir un FLOP TOTALE

Il cast poteva essere pure buono ma la scelta di certi personaggi ha rovinato tutto.

Sta Rossana da ELIMINARE SUBITO e' quella che crea solo litigi e polemiche !

BUTTIAMOLA FUORI — La dura verità (@BoulevardierGF) May 3, 2024

Vedremo se il pubblico deciderà davvero di far eliminare prima o poi Rosanna Lodi, alla luce di queste grandi critiche che si stanno abbattendo su una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi.