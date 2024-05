L’Isola dei Famosi sta vivendo vere e proprie turbolenze, infatti ci sono stati diversi ritiri. E ora si è scoperta una notizia importante, relativa alla data della finale del programma di Vladimir Luxuria. Purtroppo per la conduttrice non si tratta di un’edizione fortunata e Mediaset avrebbe preso l’inevitabile decisione, che cambia decisamente ogni cosa.

I naufraghi potrebbero ricevere una comunicazione dalla produzione dell’Isola dei Famosi o dalla stessa Luxuria, ma tutto ovviamente è ancora in divenire. La data della finale sarebbe ormai stata certificata dai vertici del Biscione, nonostante non ci sia stato un annuncio ufficiale. La prossima puntata in diretta del 6 maggio potrebbe farci capire qualcosa in più.

Isola dei Famosi, ecco quale sarebbe la data della finale

Dunque, in attesa dell’ufficialità da parte dell’Isola dei Famosi, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia a fornire in anteprima l’informazione sulla presunta data della finale. Si è tanto parlato di chiusura anticipata in questi giorni ed effettivamente sarà proprio così, salvo colpi di scena. Il reality show di Canale 5 non dovrebbe nemmeno riuscire ad arrivare a giugno.

Al termine dell’Isola dei Famosi dovrebbe ripartire quasi subito Temptation Island, presentato da Filippo Bisciglia. Ma intanto Parpiglia ha rivelato che, stando alle ultime indiscrezioni, Vladimir Luxuria dovrebbe condurre la puntata conclusiva dell’Isola dei Famosi martedì 28 maggio. In questa data sarà svelato il nome del vincitore o della vincitrice.

L’ultimo ad arrendersi all’Isola dei Famosi è stato Daniele Radini Tedeschi, che si è ritirato, mentre sarebbero ancora a rischio le permanenze di Joe Bastianich e Marina Suma, alle prese con qualche problema di salute.