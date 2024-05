Non c’è pace per l‘Isola dei Famosi. Dopo cinque addii e una squalifica, anche Daniele Radini Tedeschi ha deciso di abbandonare l’Honduras e di tornare in Italia. Mai si erano registrati così tanti abbandoni nel surviving game, quest’anno condotto da Vladimir Luxuria, che come detto ha appena perso un altro naufrago. Fino ad oggi, a lasciare il programma erano stati: Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Francesca Bergesio, Tonia Romano e Francesco Benigno.

Il critico d’arte era da tempo insofferente nei confronti del gruppo e delle regole e spesso si era ‘rivolta’ alle direttive e le dinamiche del resto del gruppo e del leader. Un altro addio, dicevamo, e non poco pesante, visto che il naufrago era uno dei più amati tra i concorrenti che quest’anno sono sbarcati a Cayo Cochinos.

Isola dei Famosi, perché Daniele Radini Tedeschi ha lasciato

“L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi all’Isola dei Famosi si è conclusa. Per tale motivo, non farà più ritorno in Playa”, si legge sulla pagina degli account social dell’Isola dei Famosi. Il concorrente si era già momentaneamente allontanato dalla spiaggia solo pochi giorni per alcune visite mediche, poi aveva fatto ritorno alla playa, ma evidentemente la pressione e la voglia di tornare alla vita di tutti i giorni è stata troppa e così ha deciso di lasciare il reality show.

I concorrenti ritirati sono tre: Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi. Invece Francesca Bergesio e Tonia Romano hanno lasciato il gioco per infortunio: Romano ha lasciato per un malore, mentre Bergesio a causa di una microfrattura. L’attore palermitano Francesco Benigno invece è stato squalificato in seguito alle minacce rivolte a Artur Dainese.

I motivi che hanno spinto Daniele Radini Tedeschi a lasciare l’isola dei Famosi non sono stati resi noti, ma lunedì il concorrente aveva spiegato: “Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita. Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore”.