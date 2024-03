Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello al termine dell’avventura durata sei mesi e mezzo, per la precisione 197 giorni e un totale di 47 puntate. La concorrente è entrata in corsa sfruttando il triangolo amoroso di Temptation Island in cui erano coinvolti anche l’ex fidanzato Mirko Brunetti e la tentatrice Greta Rossetti, per la quale il giovane reatino l’aveva lasciata.

La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici come opinionista, è stata vinta da una donna, la settima nella storia del programma. Un’edizione del programma che ha visto convivere nella stessa casa un gruppo composto dai nip, tornati dopo anni di assenza, e vip, cioè personaggi già conosciuti come Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e altri.

Leggi anche: “Alfonso, ti abbiamo beccato”. Grande Fratello, Beatrice seconda ed ecco cosa dice Signorini. Non pensava di essere ripreso





Grande Fratello, perché ha vinto Perla Vatiero

La grande favorita era Beatrice Luzzi, che ha letteralmente portato avanti questa edizione del reality. Tantissimi fan al suo fianco a sostenerla durante i mesi in cui ha dovuto sopportare i dispetti e le angherie del branco, come lo aveva chiamato anche Alfonso Signorini. L’ultimo mese la concorrente è tornata a vivere serenamente con il resto del gruppo, impaurito perché l’attrice aveva conquistato la finale raggiungendo oltre il 60% delle preferenze a casa.

Fuori dalla casa, però, ci sono stati gli altri concorrenti con i quali l’attrice non ha mai avuto un buon rapporto, come Anita Olivieri o Marco Maddaloni, i quali hanno lanciato appelli per votare Perla. Lo sportivo aveva addirittura parlato di ”guerra”. Alla fine della lunghissima serata, è stata proprio Perla a portare a casa la vittoria e sui social molti hanno cercato di capire il motivo, che in realtà è molto semplice. Durante la finale tutti i fandom dei concorrenti si sono uniti per votare Perla, sostenuta anche dai fan di Mirko Brunetti.

Questa è la prova che Beatrice aveva un vero 45% tutto SUO.. Perla un 55% di tutti UNITI.#grandefratello #beatriceluzzi @beatricelu — Ambra (@Ambra18135) March 26, 2024

“Se sommi Perla +Anita fa 54, Perla ha vinto col 55. Tutto quadra, hanno dovuto mettere insieme tutti i fandom per battere una sola persona e ciò dimostra che la vincitrice resta comunque Beatrice #grandefratello”, “Il fandom di Beatrice è il più grande ma in un televoto a 2 su sono uniti tutti i fandom per non farla vincere, ecco perché ha raggiunto il 55. Noi non siamo stati aiutati da nessuno”, si legge su X. “Questa è la prova che Beatrice aveva un vero 45% tutto SUO.. Perla un 55% di tutti UNITI”.