Grande Fratello, alla fine ha vinto Perla. A Beatrice, data per favorita sin dall’inizio di questa lunghissima edizione, la medaglia d’argento. Chiuso l’ultimo televoto flash lanciato tra le due regine della casa, Alfonso Signorini ha annunciato il verdetto: “Questo Grande Fratello l’ha vinto… Perla!”. E il pubblico è esploso, mentre si è notata la delusione dell’attrice. Beatrice Luzzi. Queste le percentuali: alla ‘Rossa’ è andato il 45 per cento, mentre Perla ha raccolto il 55.

Anche per il conduttore è stato “un risultato clamoroso”. “Grazie a tutti, non ci credo”, le prime parole della ex protagonista di Temptation Island, ovviamente piena di gioia e gratitudine verso il pubblico che l’ha sostenuta fino a questo grande traguardo. Come di consueto, dopo la proclamazione è stato un tripudio di abbracci, lacrime e brindisi nello studio del GF.

Leggi anche: “Quanto ha guadagnato Perla”. Grande Fratello, svelata la cifra choc della vincitrice tra montepremi e cachet





GF Finale, “cosa ha detto Signorini a Beatrice”

E proprio nel momento dei festeggiamenti, molti utenti hanno notato un siparietto che forse non doveva essere ripreso tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. Il conduttore non ha mai nascosto il suo affetto e la sua stima per l’attrice, dunque anche lui si aspettava il suo trionfo. In ogni caso dopo la proclamazione di Perla, si è avvicinato a Beatrice, l’ha stretta e le ha parlato all’orecchio, tutto mentre dietro di lui c’era una telecamere che lo stava seguendo.

Non si era accorto e quando l’ha vista ha fatto una faccia sorpresa e ha detto: “Oddio scusatemi tutti eravamo in onda!”. È stato a qual punto che alcuni utenti di TikTok e Twitter hanno iniziato a decifrare quelle parole sussurrate alla seconda classificata durante l’abbraccio. Chi ha registrato la clip scrive: “Sentite cosa dice lui a Bea, no ragazzi scioccante. Le dice ‘Sei grandissima. Io c’ho provato/ ci abbiamo provato’. Ma come c’ha provato? Poi si è accorto che lo stavano registrando e si è fermato. È stato beccato!”.

Io ve lo giuro su cristo la scena in cui praticamente Alfonso si scusa con Beatrice per il risultato e la ringrazia pensando di non essere in onda rappresenta benissimo la ladrata che è stata fatta — Elle percentuali✨ (@supremanes) March 26, 2024

Alfonso non ce ne eravamo accorti che ci avevi provato guarda……#perletti https://t.co/862qL0vhtE — Federica (@Federica1222732) March 26, 2024

Almeno questa volta abbiamo una persona più delusa di noi#GrandeFratellopic.twitter.com/nb4CUGAyma — Bene___ (@Bebbe___) March 26, 2024

In realtà, come riporta il sito Biccy, Signorini le dice: “Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Però grazie davvero, sei una grande donna“. “Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro“, la risposta di Beatrice. Insomma, non ci sarebbe stato nessun complotto. E ora c’è chi spera in una “promozione” dell’attrice a opinionista, così com’è successo in passato ad Antonella Elia o Adriana Volpe.