Finale del Grande Fratello 2023 – Una edizione frizzante, tra alti e bassi, questa del GF 2023. E lunghissima: i concorrenti sono entrati nella casa lunedì 11 settembre del 2023, quando l’estate stava finendo, per uscire all’inizio della primavera dell’anno dopo. Sei mesi e mezzo,197 giorni, durante i quali è successo di tutto, dentro e fuori la casa di Cinecittà.

Tra volti famosi e ragazzi ‘alle prime armi’, sono stati addirittura 35 i concorrenti di questo nuovo esperimento televisivo che, al netto di qualche momento ‘noioso’ ha funzionato nonostante i dubbi di chi, al principio, riteneva eccessive le nuove regole imposte da Mediaset che, stimolate dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, hanno voluto evitare eccessi.

La finale del Grande Fratello 2023, quello è successo nell’ultima puntata

Tra i diversi colpi di scena di questa edizione soprattutto gli amori nati durante la convivenza ‘forzata’. Prima Beatrice e Garibaldi, poi l’ormai famoso ‘triangolo’ tra Perla, Mirko e Greta, il ritorno dei Perletti, Anita e il crack col fidanzato Edoardo per finire tra le braccia di Alessio Falsone, Sergio e Greta che incrociano il loro destino nella casa e soprattutto Paolo e Letizia. E fuori cosa succederà? Sarà questo il ‘seguito’ del Grande Fratello 2023, che continuerà a suscitare curiosità nel pubblico.

I concorrenti alla finale del GF

Solo in otto sono arrivati all’ultima puntata, alla finale del Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi, la donna dei record, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli, tra le ultime entrate ma subito ‘adottata’ dal pubblico di Beatrice. Tra questi i finalisti già decisi sono Beatrice, Varrese, Rosy, Simona e Perla. Gli altri se la vedono con gli ultimi verdetti del televoto flash durante la puntata, sicuramente i più difficili anche per il pubblico a casa.

Alla finale si è arrivati con una decisione da prendere: un altro concorrente da mandare al voto definitivo. A contenderselo c’erano Sergio, Greta e Letizia. Già dopo la puntata dello scorso giovedì i sondaggi hanno subito mostrato la propensione del pubblico a premiare Sergio, a discapito della fidanzata Greta e di Letizia.

Prima della diretta tv Sergio e Massimiliano si danno la carica a vicenda

Poco prima della diretta televisiva su Canale 5, è arrivata una grande sorpresa dai sondaggi: la vittoria Beatrice Luzzi, finora data al trionfo con ogni probabilità, ha cominciato a essere sempre meno certa. Con prepotenza, a insidiarla c’è stata Perla Vatiero, forte di un altrettanto grande seguito sui social al punto che si è parlato di un testa a testa.

La finalissima si è aperta con Rosanna Fratello e Fiordaliso che hanno cantato i loro celebri brani Se t’amo t’amo e Non voglio mica la luna, con tutti i concorrenti già usciti dalla casa a scatenarsi in un ballo al centro dello studio.

Alfonso Signorini ha comunicato il risultato del televoto: Letizia è la finalista numero 6. Fuori Sergio e Greta. Si è imposta con il 54 per cento delle preferenze del pubblico, seguito da Sergio col 37 mentre Greta è stata scelta solo dal 9 per cento. Pochi istanti dopo, altro annuncio pazzesco di Signorini: aperto il televoto flash tra Varrese, Beatrice e Rosy. I due più votati restano in finale, l’altro costretto a rinunciare al sogno della vittoria. Una situazione che ha lasciato in finale cinque donne e un solo uomo, quel ‘Guru’ sopravvissuto a mesi di rapporti difficili con gli altri inquilini e a ripetute nomination.

Dopo le sorprese per i finalisti, Alfonso Signorini ha comunicato l’esito del televoto flash, il primo davvero atteso della finale: la sfida fra tre veri big di questa edizione. È uscito Massimiliano Varrese, è fuori dalla finale dopo avere raccolto solo il 16 per cento delle preferenze del pubblico. Ma, ovviamente, non è finita qui. Perché il conduttore ha subito annunciato la sfida successiva: un televoto flash tra Simona Tagli, Letizia Petris e Perla Vatiero.

Nell’attesa dei risultati della pronuncia del pubblico, il Grande Fratello ha deciso di far incontrare Perla e Mirko e lui non ha avuto dubbi nel comunicare i suoi sentimenti. Un baccio appassionato dopo una promessa di restare insieme, di superare le difficoltà che finora hanno vissuto. I Perletti sono una dolce realtà, quello che i fan della coppia volevano vedere. E l’invito di Signorini: “Promettetevi di godervi questo amore, ve lo meritate”.

Dopo una attesa durata diversi minuti, è arrivato l’atteso momento del verdetto: Simona, Letizia e Perla. A rinunciare alla finale è stata Letizia, col 18 per cento delle preferenze: il pubblico, quando ormai era martedì 26 marzo ha deciso così. Sono rimaste in gioco Tagli e Vatiero. In questo modo, le finaliste sono diventate quattro: Beatrice, Rosy, Perla e Simona. E queste sono andate a un altro televoto flash. “Chi non merita di vincere?”, ha chiesto Signorini alle quattro donne. Qui il colpo di scena di Beatrice, dicendo che a meritarlo meno di tutte “è Simona” con la motivazione del minor tempo trascorso nella casa. Poi le due amiche si sono confrontate e Bea non ha nascosto che “è chiaro che devo vincere io”, pungente e decisa come è sempre stata in questi lunghi mesi.

Quattro finaliste, tutte donne

Difficile momento per loro, ma Signorini ha comunicato la decisione del pubblico: Simona e Rosy sono rimaste fuori, la prima con appena l’1 per cento e la seconda col 4. Il Grande Fratello 2023 è rimasto nelle mani di Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, loro le due finaliste assolute.

Beatrice e Perla finaliste, le due regine di questa edizione

Il momento è stato intenso, come ogni finale di un Grande Fratello, quando gli ultimi in gioco spengono le luci della casa dove hanno vissuto tanto, dove si sono scontrati, amati, apprezzati e odiati, dove hanno ragionato sulle proprie strategie e cercato di intercettare in anticipo le mosse degli altri inquilini. Le luci le hanno spente insieme Beatrice e Perla, poi si sono incamminate verso l’esterno dopo un ultimo giro tra le stanze ricordando brevemente alcune delle storie vissute là dentro. È finita, sono uscite per sempre, fremendo per il risultato del televoto.

Come spiegato da Signorini prima dell’apertura del televoto, alle percentuali di quest’ultimo sono state aggiunte anche quelle del precedente voto a quattro. Beatrice e Perla sono arrivate in studio dove ad attenderle c’erano tutti. Chiuso il televoto, Alfonso ha annunciato il verdetto. Pazzesco, contro ogni previsione: “Questo Grande Fratello l’ha vinto… Perla!”. E il pubblico è esploso, mentre si è notata la delusione di Beatrice Luzzi. Dopo la proclamazione si scoprono le percentuali: alla ‘Rossa’ è andato il 45 per cento, mentre Perla ha raccolto il 55. Anche per Signorini è stato “un risultato clamoroso”. “Grazie a tutti, non ci credo”, le prime parole della concorrente campana.