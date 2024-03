Isola dei Famosi 2024, ci siamo. In tutti i sensi: mancano pochi giorni al via di questa nuova edizione targata Vladimir Luxuria e finalmente arriva il nome del primo concorrente ufficiale. Lunedì 8 aprile si alzerà il sipario su studio e naufraghi e, come detto, è un’edizione tutta rinnovata quella che sta per partire. Cambio al vertice della conduzione e nuovi inviati e opinionisti. Che saranno Sonia Bruganelli eDario Maltese, mentre troveremo Elenoire Casalegno sostituirà il veterano Alvin come inviata in Honduras.

E poi il cast. In queste ultime settimane si sono susseguiti rumor su rumor sui papabili naufraghi. Si è parlato di cantanti come Chiara Galiazzo e Sangiovanni, poi quelli del giornalista Alan Friedman, del ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron e del conduttore ed ex inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa. Ancora, si è parlato della ballerina e showgirl Matilde Brandi e l’ex attrice a luci rosse Selen.

Isola dei Famosi 2024, il primo concorrente ufficiale

Ma ora stop alle voci, proprio mentre si attende la finale del Grande Fratello arriva il primo nome ufficiale. E che nome: Aras Senol è il primo naufrago della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore turco, ospite a Verissimo qualche settimana fa, è diventato popolare in Italia per il ruolo di Cetin in Terra amara.

In realtà il suo nome era stato accostato al reality di Canale 5 già nei giorni scorsi ma solo ora i profili social dell’Isola dei Famosi 2024 hanno ufficializzato la sua partecipazione: “Lo avete sempre ammirato in Terra amara e si è raccontato a Verissimo. Ora è pronto per una nuova avventura. Aras Senol sarà un concorrente dell’Isola”, si legge.

Chi è Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Ha iniziato da giovane a studiare teatro nella facoltà di Belle arti dell’Università di Yeditepe dove ha ottenuto la laurea. Nel 2016 il debutto con la commedia teatrale Iki Efendinin Uşağı cui fanno seguito ruoli in festival teatrali in diversi paesi tra cui Croazia, Libano e anche Italia. Ma la popolarità arriva nel 2018 quando l’attore diventa Çetin Ciğerci, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, uno dei protagonisti della storia, nella serie Terra Amara. Il pubblico ha invaso il post di commenti, non vede l’ora che inizi l’Isola.