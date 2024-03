Isola dei Famosi 2024, il colpaccio di Vladimir Luxuria. Sta prendendo forma il cast del reality che presenta numerose novità quest’anno. Dall’8 aprile fino a giugno seguiremo le avventure dei naufraghi che saranno accompagnati, oltre che dalla nuova conduttice, dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall’inviata Elenoire Casalegno.

Negli ultimi giorni sono spuntati fuori nomi importanti per rimpolpare il cast. Si è fatto il nome di Luca Laurenti, spalla comica di Paolo Bonolis, che però non si sa se abbia dato la sua disponibilità. E come spiegato dallo stesso Gabriele Parpiglia: “Il colpaccio che l’Isola dei Famosi sta tentando di avere è Luca Laurenti. Ma se devo scommettere 50 euro, non ci andrà“. Ma ci sono i nomi di cinque naufraghi. Andiamo a scoprirli.

I nomi dei cinque naufraghi all’Isola dei Famosi 2024

Come riportato da TvBlog tanto per cominciare sull’isola dovrebbe sbarcare Greta Zuccarello, che fa parte del corpo di ballo del varietà di Canale 5 “Ciao Darwin”. Inoltre tra i naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarà anche l’attrice Maitè Yanes, che abbiamo visto fra gli interpreti del film di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli“. Ma non è finita qui…

Nel cast ci saranno anche la rapper Beba, al secolo Roberta Lazzerini. Viene invece dal mondo del cinema l’altro protagonista dell’Isola 2024. Parliamo dell’attore, cantante e regista palermitano Francesco Benigno, che avrebbe già confermato la sua presenza. “Il colore del dolore” è il suo ultimo lavoro cinematografico, di cui è stato anche regista.

Ma il vero colpaccio è un altro. Andrà in Honduras, infatti, la schermitrice Valentina Vezzali. L’atleta ha vinto nove medaglie ai Giochi olimpici, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo. Inoltre ha conquistato 16 ori mondiali e 13 europei. E’ stata inoltre sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi (da marzo 2021 a ottobre 2022). Oltre a loro nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi dell’ex Striscia La Notizia Edoardo Stoppa e poi del modello ucraino Artur Dainese (ex Temptation Island). Spazio poi all’ex attrice hard Selen e alla showgirl Matilde Brandi.

