Isola dei Famosi 2024, l’attore della famosa soap opera turca Terra Amara tra i naufraghi. Sono settimane di grande lavoro per Vladimir Luxuria, alla sua prima esperienza da conduttrice nel reality dopo aver lasciato i panni dell’opinionista. C’è da allestire il cast e non mancano le sorprese. Gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre Elenoire Casalegno sostituirà Alvin come inviata.

Si parte lunedì 8 aprile e già si parla di un colpaccio che Vladimir Luxuria vorrebbe portare a casa. Parliamo di Luca Laurenti, la simpatica spalla di Paolo Bonolis in numerosi programmi di successo potrebbe essere uno dei naufraghi protagonisti della nuova edizione dell’Isola. Inoltre si fanno i nomi di i Joe Bastianich, dell’ex vincitore di MasterChef Italia Edoardo Franco, degli ex allievi di Amici Sangiovanni, LDA e Albe. E ora spunta fuori pure lui…

L’attore turco nel cast dell’Isola dei Famosi: di chi si tratta

Secondo quanto riportato dall’esperto di tv Davide Maggio all’Isola dei Famosi potrebbe sbarcare come concorrente l’attore turco Aras Senol. Il 30enne di Istanbul è divenuto famoso interpretando nella soap opera Terra Amara Cetin Cigerci, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli e confidente di Yılmaz. Il suo personaggio è un lavoratore molto onesto che ha dedicato tutta la sua vita alla professione e a Fekeli che considera come un secondo padre.

In passato Aras Senol è stato un atleta a livello nazionale e ha gareggiato anche nella nazionale turca. Dopo aver preso parte a Terra Amara dal 2018 al 2022 è comparso nel cortometraggio “The Journey” nel 2019. Due anni dopo, nel 2021, ha lavorato anche nelle serie tv “Kanunsuz Topraklar” e “Sana Soz”.

In diverse occasioni Aras Senol è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme con la fidanzata Eylül. In passato si è parlato di un suo flirt con la collega di Terra Amara Selin Genç ma in realtà i due sono una coppia solo nella serie. Ci sarà anche lui tra i naufraghi in Honduras? E come farà a comunicare con gli altri visto che si pensa che sarà l’unico turco nel cast? Ormai mancano una manciata di giorni per scoprirlo…

