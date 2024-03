L’Isola dei Famosi 2024 inizierà tra pochissimo tempo. Infatti, la prima puntata è prevista per l’8 aprile in prima serata su Canale 5. E in queste ore si è saputo che Vladimir Luxuria sarebbe al lavoro per un grande colpo. Il nome di questo possibile concorrente è da far venire la pelle d’oca, perché si tratta di uno dei personaggi più amati della televisione italiana.

Certamente portarlo in Honduras sarebbe fondamentale anche per ottenere degli ascolti tv sensazionali. Grandissima ambizione quindi per l’Isola dei Famosi e Luxuria, che spera di sferrare questo colpo. Si tratterebbe di un concorrente straordinario, che mai prima d’ora ci è cimentato in reality show. E ci sarebbe enorme curiosità per capire cosa farebbe con gli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, pronto il grande colpo: chi diventerebbe concorrente

La padrona di casa dell’Isola dei Famosi, che sarà supportata in questa avventura dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall’inviata in Honduras Elenoire Casalegno, avrebbe in serbo questo colpo che sarebbe ricordato per sempre. Se diventasse davvero concorrente, questo super volto della tv e in particolare di Mediaset potrebbe subito rubare la scena.

A parlarne a RTL 102.5, nel programma Password, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. A sbarcare in Honduras potrebbe essere Luca Laurenti, anche se le chance non sarebbero così enormi: “Il colpaccio che l’Isola dei Famosi sta tentando di avere è Luca Laurenti. Ma se devo scommettere 50 euro, non ci andrà“. Lo storico braccio destro di Paolo Bonolis potrebbe comunque fornire una risposta definitiva nei prossimi giorni.

Parpiglia ha invece comunicato chi sarebbe sicuro del posto nel cast: “I nomi che possiamo confermare sono Edoardo Franco che è il vincitore di MasterChef, Marina Suma, Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, Joe Bastianich”.