Epilogo finale per Pechino Express 2022: dopo 7mila chilometri di viaggio è stata proclamata la coppia vincitrice della nona edizione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca, affiancato in questa edizione da Enzo Miccio. La finale di Pechino Express 2022 è andata in onda su Sky Uno giovedì 12 maggio. Si è trattato di una edizione complessa anche per Costantino Della Gherardesca che ha dovuto fare i conti con il Covid e alla fine è scoppiato in lacrime.

Sono state tre le coppie di Pechino Express 2022 che hanno potuto disputare la finale dell’adventure game: nel dettaglio sono I Pazzeschi (da Victoria Cabello e Paride Vitale), Mamma e figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) e gli sciacalli (Fru e Aurora Leone). L’ultima tappa di Pechino Express 2022 ha visto i concorrenti cimentarsi con Dubai. La corsa verso la vittoria ha avuto inizio dalla terrazza panoramica Palm Tower e si concludeva presso il roof dell’Emirates Grand Hotel, dove una delle tre coppie è stata eliminata.





Pechino Express 2022, i vincitori sono Victoria Cabello e Paride Vitale

Quindi spazio alla sfida finale che ha portato gli avventurosi concorrenti a fare tappa a Al Bastakiya, The Green Planet, la spiaggia La Mer e il centro commerciale City Walk. Infine, la proclamazione della coppia vincitrice. La coppia vincitrice è stata proclamata al termine di una tappa di 46 km tutta di corsa tra i grattacieli e le attrazioni di Dubai: dalla Palm Tower ad Al Bastakiya, da The Green Planet fino alla Emirates Tower, uno dei colossi verticali simbolo dello skyline di Dubai.

Tra le prove nel suk della città e un viaggio nella foresta pluviale, nella grotta dei pipistrelli e nella vasca dei piranha, i concorrenti hanno scoperto – missione dopo missione – l’anima cosmopolita, avventuriera e multietnica del centro degli Emirati. Una finale esaltante e sensazionale, come sempre con l’obiettivo ultimo di fare del bene: i trionfatori hanno devoluto interamente il montepremi finale a sostegno di Medici Senza Frontiere, ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione.

Ad aggiudicarsi l’adventure game sono stati “I Pazzeschi” Victoria Cabello e Paride Vitale (“Lui e Jessica…”. Victoria Cabello, l’ex Barù e la ‘confessione’ sulla Selassié). I vincitori hanno ammesso di essere increduli, mentre la conduttrice ha confessato in lacrime: “Io non pensavo che sarei mai arrivata in fondo a questo viaggio, mai. Pechino è come un parto, ha lasciato tantissime cose belle. Penso di essermi riconquistata pezzo per pezzo”. Anche Costantino Della Gherardesca non ha trattenuto le lacrime per l’amica Victoria Cabello, poi l’ha stretta in un abbraccio.

