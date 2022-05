Victoria Cabello parla di Barù e Jessica Selassié. In una intervista rilasciata al sito Fanpage, la rivelazione dell’ex fidanzata del concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip sul rapporto tra Barù e la principessa etiope, che nella casa si era presa una bella cotta per l’esperto di enogastronomico.

La conduttrice, vj ed esperta di musica ha avuto una lunga relazione con il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e intervistata da Fanpage Victoria Cabello ha parlato di Barù e Jessica Selassié. I due hanno fatto sognare il pubblico del GF Vip 6 con la loro amicizia speciale ma davanti alle telecamere non è mai successo niente. Jessica Selassié si è dichiarata, ma Barù si è sempre trattenuto e oltre ad abbracci, coccole e sguardi non è mai andato oltre. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip in molti hanno seguito i due ex vipponi e hanno sperato di rivederli insieme e di scoprire qualcosa di succoso.





Niente di che, la prima uscita pubblica – tra amici – c’è stata il 10 maggio per l’inaugurazione del ristorante di Barù ma a quanto pare tra i due non è mai successo niente. Victoria Cabello ha parlato di Barù e Jessica Selassié rivelando di aver dato dei consigli di cuore al suo ex fidanzato, con il quale ha continuato ad avere un bellissimo rapporto di amicizia.”, ha detto ancora la conduttrice.

“Io e Barù siamo grandi amici e sono rimasta un’ottima amica con tutti i miei ex fidanzati. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato a un ristorante”, ha rivelato. Gli ho dato dei consigli per il menù e vorrei non mancassero i peperoni”, ha spiegato Victoria Cabello parlando del nuovo temporary restaurant di Barù, inaugurato a Milano il 10 maggio. Poi la rivelazione su Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Poi abbiamo parlato di Jessica Selassiè, avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?”, ha spiegato Victoria Cabello senza dare altri dettagli sulla chiacchierata con l’ex fidanzato Barù.

